Android 14-update nu te downloaden voor Samsung Galaxy A14

De Android 14-updates rollen gestaag uit voor smartphones van verschillende merken. Dit keer is de Samsung Galaxy A14 aan de beurt. We vertellen je uiteraard wat er nieuw is en hoe je de update krijgt.

De Samsung Galaxy A14 is sinds maart 2023 verkrijgbaar en dus is het niet zo gek dat het toestel na een jaar een grote update ontvangt. De Android 14-update is nu voor de smartphone beschikbaar.

Je kan de nieuwste versie op je Galaxy A14 krijgen door de instellingen te openen en naar ‘Software-updates’ te gaan en op ‘Downloaden en installeren’ te tikken. Hier verschijnt vanzelf de melding dat er een nieuwe update beschikbaar is.

We raden aan om eerst een backup van je Samsung-smartphone te maken voor je de update installeert. Zo kan je geen foto’s, documenten of andere zaken verliezen. Ook is het goed om ervoor te zorgen dat je Galaxy A14 goed opgeladen is, zodat die niet uit kan vallen terwijl de update geïnstalleerd wordt.

De Android 14-update is ongeveer 1,7 GB groot en bevat waarschijnlijk ook meteen de nieuwste beveiligingsupdate, zodat je smartphone beschermd blijft. Er zitten echter vaak nieuwe features bij, of verbeteringen van de software.

Omdat het bij de Galaxy A14 om een budgettoestel gaat – en dus ook minder krachtige prestaties – kan het zijn dat sommige nieuwe functionaliteiten niet voor de smartphone beschikbaar zijn. Midrangers krijgen bijvoorbeeld de Auto Blocker-functie, een nieuwe beveiligingsfunctie die bij de schil van Samsung hoort.

Android 14 met de One UI 6-schil

Natuurlijk is het zo dat elke fabrikant zijn eigen sausje, ook wel schil, over de Android-versie die zij vanuit Google beschikbaar krijgen. In dit geval heeft Samsung de One UI-schil 6, die het meest recent is en op Android 14 draait.

Wat je kan verwachten is het Quick Panel, een paneel dat omlaag komt als je van boven naar beneden sleept. Dit is allemaal meer geordend en van een duidelijkere lay-out voorzien, zodat je sneller de instelling te pakken hebt die je zoekt.

Ook ziet de weer-app van Samsung er frisser uit, met een betere sortering van weersomstandigheden, het vooruitzicht en eventuele waarschuwingen voor regenbuien, pollen of windkracht.

Verder zijn er meer opties voor personalisatie, zoals het wijzigen van de klok op je vergrendelscherm, een aantal snelkoppelingen op je startscherm en enkele nieuwe thema’s. Maar, er is uiteraard nog meer: je ontdekt het door de update te installeren.

Nieuwsgierig wat je straks nog meer op je Samsung Galaxy A14 terug kan vinden dankzij de nieuwste Android-update? In onze uitgebreide Android 14 review vertellen we je er alles over.

Heeft jouw Android-smartphone ook recent een Android 14-update gekregen? Laat het ons weten in de reacties! Check zeker ons Android 14 update-overzicht om te zien of en wanneer jouw telefoon wordt bijgewerkt.

Bedankt voor de tip, Stef!

