Samsung onthult Galaxy A14: nieuwe budgettelefoon voor 2023

Samsung heeft de Galaxy A14 aangekondigd, een betaalbare smartphone met 5G-ondersteuning en een 90Hz-scherm. Het toestel verschijnt in maart met een nog onbekende adviesprijs.

Samsung Galaxy A14 officieel onthuld

De nieuwe Galaxy A14 is zojuist onthuld en één van de goedkoopste Samsung-telefoons voor 2023. Het toestel volgt de populaire Galaxy A13 van vorig jaar op en heeft onder andere een betere selfiecamera. Die maakt nu kiekjes in 13 megapixel in plaats van 8 megapixel, waardoor zelfportretten scherper zijn.

Normale foto’s schiet de Galaxy A14 met de drievoudige camera achterop. Het gaat om een hoofdcamera van 50 megapixel, die pixels ‘samenperst’ om tot scherpere beelden te komen. Ook is er een 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor, die door de lage resolutie echter minder toevoegen.

Het scherm van de Samsung A14 is 6,6 inch groot en heeft een full-hd-resolutie, wat in deze prijsklasse netjes is. De ververssnelheid ligt bovendien op 90Hz, wat voor vloeiende beelden zorgt – en een smartphone die sneller aanvoelt. Je merkt dit vooral als je door websites scrolt of door de interface bladert.

De Samsung-smartphone ondersteunt 5G-internet dankzij de MediaTek Dimensity 700-processor en verschijnt in versies met 4GB RAM en 64/128GB aan opslagruimte. Dit is verder uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De accu is met 5000 mAh behoorlijk groot en gaat volgens Samsung ruim een dag mee. Snelladen is aanwezig, maar wel met ‘slechts’ 15 Watt.

Verder belooft Samsung dat de Galaxy A14 twee grote Android-updates krijgt. Uit de doos draait de smartphone op Android 13 en dus kan ‘ie rekenen op Android-versie 14 en 15. Beveiligingspatches verschijnen vier jaar lang, waardoor het toestel langere tijd beschermd is tegen hackers en kwetsbaarheden in Android.

Duurdere toestellen van Samsung worden overigens langer ondersteund. Zo krijgen de Galaxy A53 en Galaxy A33, die begin vorig jaar zijn gelanceerd, vier grote Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches. De verwachting is dat de Galaxy A54 en A34, die later dit jaar moeten verschijnen, ook kunnen rekenen op dit updatebeleid.

Samsung Galaxy A14 release en prijs

De Samsung Galaxy A14 is medio maart in Nederland verkrijgbaar en verschijnt in vier kleuren: zwart, zilver, rood/bruin en lichtgroen. De adviesprijs heeft Samsung nog niet bekendgemaakt.

