‘Render toont goedkope Samsung Galaxy A14 met drie camera’s’

De betaalbare Samsung Galaxy A14 wordt binnenkort verwacht. Eerder verscheen al informatie over het aankomende toestel, maar nu zijn ook vermeende persrenders opgedoken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: Samsung Galaxy A14 persrenders verschenen

Via de bekende lekker Evan Blass zijn afbeeldingen verschenen van de aankomende Samsung Galaxy A14. Het gaat om zogenaamde persrenders, oftewel afbeeldingen van het toestel die Samsung gebruikt voor promotionele doeleinden.

Op de afbeeldingen zien we het toestel vanuit allerlei hoeken. Opvallend is de ouderwetse druppelnotch aan de voorzijde. Daarin is de frontcamera verwerkt en ook zien we vrij dikke bezels, oftewel schermranden. Aan de rechterzijde is de aan-/uitknop te vinden en daarin lijkt de vingerafdrukscanner verwerkt te zijn. De achterkant is uitgerust met een enkele ledflitser en drie camera’s die iets uitsteken.

In welke kleuren de smartphone op de markt komt is nog de vraag; de nieuwe afbeeldingen tonen alleen het zwarte model. De nieuwe plaatjes komen overeen met eerder verschenen renders. Die set van afbeeldingen was echter gebaseerd op blauwdrukken vanuit de fabriek.

Specificaties van instapmodel

Wat de Samsung Galaxy A14 precies moet gaan kosten is ook onbekend. De huidige Galaxy A13 kwam op de markt voor 189 euro, dus we gaan uit van een vergelijkbare prijs. Voor dat bedrag kun je natuurlijk geen wonderen verwachten, maar specificaties lekten ook eerder al uit.

Het scherm wordt naar verluidt 6,8 inch groot en krijgt een full-hd-resolutie. Het gaat om een lcd-display dat maximaal 60 keer per seconde ververst. Er wordt gesproken over varianten met de Exynos 1330- of MediaTek Dimensity 700-chip. Dat zijn instapprocessoren die voldoende kracht bieden voor simpele taken. Er is 4GB werkgeheugen aanwezig en waarschijnlijk 64GB en 128GB aan opslagruimte.



Standaard is 5G aanwezig en de batterij krijgt een capaciteit van 5000 mAh. Er is een usb-c-poort aanwezig om op te laden, maar hoe snel dat gaat is onbekend. We gaan uit van een oplaadsnelheid van maximaal 10 of 15 Watt. Selfies maak je met de 13 megapixel-frontcamera en de primaire camera op de achterkant heeft een resolutie van 50 megapixel. De andere camera’s gebruik je waarschijnlijk voor foto’s in een wijdere hoek, portretfotografie of het maken van close-ups.

Samsung wil de telefoon direct voorzien van de nieuwste versie van Android: Android 13. Daaroverheen ligt de eigen One UI-schil, waarbij veel aanpassingen zijn doorgevoerd. Denk daarbij aan veranderingen van het uiterlijk of het toevoegen van extra (Samsung-)apps.

Lees meer over Samsung op Android Planet: