‘Goedkope Samsung Galaxy A14 lijkt op voorganger’

Een bekende lekker heeft renders gepubliceerd van de nog niet verschenen Samsung Galaxy A14. Daardoor hebben we nu al een goed beeld van het betaalbare toestel, dat erg op zijn voorganger lijkt.

Renders Samsung Galaxy A14 gelekt

Eerder deze week publiceerde de bekende telecomlekker OnLeaks al afbeeldingen van de Samsung Galaxy S23 (Plus) en S23 Ultra. Nu is het de beurt aan een veel goedkoper toestel. Er zijn namelijk ook renders verschenen van de Samsung Galaxy A14.

De opvolger van de Galaxy A13 lijkt behoorlijk op zijn oudere broertje. We zien opnieuw een vrij stevige kin aan de onderkant van het scherm, wat een ouderwetse indruk maakt. De camera zit niet in een gaatje, maar in een kleine notch. Die zou volgens de afbeeldingen dit keer een iets andere U-vorm hebben.

Op de achterkant vinden we drie lenzen. Dat is er eentje minder dan op de A13. Toch zou dat best goed nieuws kunnen zijn, want misschien kiest Samsung dan wel voor kwalitatief betere camera’s. Aan de matige macro- en dieptesensoren op de A13 had je weinig.

Dankzij deze renders hebben we dus een goed beeld van de Samsung Galaxy A14, maar over specificaties zoals de processor is nog weinig bekend. Volgens OnLeaks zou het toestel in ieder geval wel een flink 6,8 inch-scherm krijgen. Dat is een slagje groter dan het 6,6 inch-display van de A13.

Vermoedelijk behoudt de smartphone verder zijn koptelefoonaansluiting en zit de vingerafdrukscanner in de aan-uitknop. Het ligt voor de hand dat er weer een variant met 5G komt, maar dat is nog niet zeker.

Release volgend jaar

Samsung lanceert de Galaxy A14 waarschijnlijk begin 2023. Het toestel verschijnt in ieder geval in het zwart, maar we denken dat Samsung ook andere kleuren aan zal bieden. De goedkoopste versie van de A13 ging voor 189 euro over de toonbank. Ook de A14 zal waarschijnlijk een adviesprijs van rond de 200 euro hebben.

