‘Samsung Galaxy A14-specificaties gelekt: dit kun je verwachten’

Samsungs aankomende budgetsmartphone krijgt een nieuwe processor en een opvallend groot scherm. Dit zijn de verwachte specificaties.

‘Dit zijn de Samsung Galaxy A14-specificaties’

De Galaxy A14 moet Samsungs nieuwste budgetsmartphone worden en nu zijn verschillende specificaties gelekt. Website Sammobile meldt namelijk dat de telefoon wordt voorzien van een gloednieuwe processor: de Exynos 1330, die Samsung zelf maakt. Hoe snel de chip precies is weten we niet, maar hij zou wel worden bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen.

De Galaxy A13, die dit jaar in Nederland werd uitgebracht, heeft een Exynos 850-processor. Ook is een 5G-versie van de S13 beschikbaar en die heeft weer een andere, MediaTek-processor. De nieuwe Galaxy A14 lijkt echter standaard over 5G-ondersteuning te beschikken, zodat de telefoon ook met het snellere internet overweg kan.

Gelekte render van de Samsung Galaxy A14

Daarnaast zou de Samsung A14 een opvallend groot scherm van 6,8 inch krijgen. Dat is handig voor als je veel video’s op je smartphone kijkt en regelmatig een spelletje speelt. Het gaat om een lcd-display met een full-hd-resolutie, maar het is onduidelijk of de telefoon ook een hoge ververssnelheid biedt.

Verder zou de Samsung-telefoon een 50 megapixel-hoofdcamera krijgen, zoals we tegenwoordig vaker zien bij budgettelefoons. Geruchten hebben het ook over een forse 5000 mAh-batterij en 13 megapixel-selfiecamera. Op softwaregebied verwachten we Android 13 met daaroverheen de One UI-schil van Samsung.

Verwachte prijs

Eerder doken afbeeldingen van de Samsung Galaxy A14 op. De renders laten zien dat de nieuwe smartphone behoorlijk lijkt op zijn voorganger en nogal basic oogt. Zo zien we nog een nog een ‘ouderwetse’ notch in het scherm en zijn de bezels aan de forse kant.

Samsung lanceert de Galaxy A14 waarschijnlijk begin 2023. Het toestel verschijnt in ieder geval in het zwart, maar we denken dat Samsung ook andere kleuren aan zal bieden. De goedkoopste versie van de A13 ging voor 189 euro over de toonbank. Sammobile schrijft echter dat de Galaxy A14 5G rond de 230 euro gaat kosten.

