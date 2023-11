‘Goedkoopste smartphone van Samsung krijgt beste scherm’

Een webshop heeft te vroeg Samsung’s nieuwste budget-smartphone online gezet. Nu weten we de specificaties en de vallen niet tegen, vooral het scherm. Lees er hier meer over.

Samsung Galaxy A15 met amoled-scherm voor 127 euro

Als smartphone-gebruikers zit je bij Samsung vrijwel altijd goed. Van super snelle, maar duurdere smartphones tot betaalbare smartphones voor licht gebruik. En hoewel die goedkopere smartphones natuurlijk besparen op specificaties, voorziet Samsung hun aankomende instapmodel met een scherm dat we vaak alleen op duurdere smartphones zien.

De Samsung Galaxy A15 wordt Samsungs goedkoopste smartphone met een volledige versie van Android en is de opvolger van de Galaxy A14. Ten opzichte van zijn voorganger valt één specificatie meteen op: de Samsung Galaxy A15 is uitgerust met een amoled-scherm.

Zo’n scherm licht individuele pixels op, wat betekent dat pixels die zwart zijn, ook echt uitstaan. Dat resulteert dan in een plaatje met heldere kleuren en een realistisch contrast. Bij de lcd-schermen die de voorgangers hebben, valt het goedkopere scherm meteen op, omdat hierbij het scherm altijd overal belicht is.

We weten dat de Galaxy A15 een oled-scherm krijgt, omdat de Amerikaanse verkoper Walmart de A15 al te vroeg plaatste op de webshop. En daardoor weten we ook dat de nieuwe Samsung een verkoopprijs van 139 dollar heeft (omgerekend 127 euro). Dat is relatief weinig voor een smartphone met oled-scherm, maar de andere specificaties zijn dan ook niet verrassend.

Meer specificaties van de Samsung Galaxy A15

Zo krijgt de Samsung Galaxy A15 geen hoge ververssnelheid om de telefoon soepel te laten aanvoelen en is de moderne behuizing van goedkoper plastic. Wel is er een batterij van 5000 mAh aanwezig waarmee je gemakkelijk een dag doorkomt. Ook is er 4GB aan werkgeheugen en is er tot 128GB aan opslagruimte om foto’s, video’s apps en bestanden op te slaan.

Achterop zegt de website van Walmart dat er drie camera’s zijn te vinden. Het gaat om een 50 megapixel hoofdcamera, een groothoeklens van 5 megapixel en een macrocamera van 2 megapixel. Op welke chip de Galaxy A15 draait, wordt niet vermeld. Wij verwachten de Dimensity 6100 Plus die echt bedoeld is voor alledaagse taken als appen, mailen en browsen.

De Samsung Galaxy A15 is dus echt een smartphone voor de lichte gebruiker, maar ook voor die persoon is een amoled-scherm een fijne verbetering. Wij wachten met smart af voor wanneer de nieuwe Galaxy wordt aangekondigd.

