‘Galaxy A15: goedkoopste Samsung-smartphone lekt online uit’

De goedkoopste smartphoneserie van Samsung krijgt een nieuw toestel in de vorm van de Galaxy A15. Er zijn digitale afbeeldingen uitgelekt van de nieuwe telefoon en weten we het een en ander over de specificaties.

‘Samsung Galaxy A15 voor aankondiging gelekt’

Naast de high end S-toestellen, vouwbare Z-toestellen en middenklasse A-toestellen biedt Samsung ook beter betaalbare smartphones met de Galaxy A-serie. De Samsung Galaxy A14 is dit jaar de smartphone met de laagste prijs op de webshop van Samsung en over de opvolger van dit toestel wordt steeds meer bekend.

Die opvolger is de Samsung Galaxy A15 5G. Over deze telefoon verschijnen online verschillende geruchten. Bijvoorbeeld de meest recente renders waarop we de A15 van beide kanten kunnen bekijken.

We zien een soortgelijk ontwerp als dat van de Galaxy A14. De telefoon heeft een platte voor- en achterkant, vlakke zijkanten, de camera’s zijn individueel achterop te vinden en er is een uitsparing voor de selfiecamera aan de voorkant. De smartphone komt waarschijnlijk in drie kleuren: geel, blauw en zwart.

De grootste upgrade lijkt ‘m in het scherm te zitten. Volgens de geruchten wordt deze voorzien van een oled-paneel. Dat is een serieuze upgrade ten opzichte van de A14, die uitgerust was met een lcd-paneel. Het oled-scherm op de A15 zal ongetwijfeld helderdere kleuren en betere zwartwaarden weergeven met een ververssnelheid van 90Hz.

Verder wordt de Samsung Galaxy A15 aangedreven door een middenklasser MediaTek-chip: de Dimensity 6100 Plus. Deze is prima voor alledaagste taken en ondersteunt 5G. Daarnaast is er mogelijk tot 128GB aan opslagruimte aanwezig, een 5000 mAh-batterij die het ruim een dag volhoudt en kan de smartphone snel opladen.

Achterop heeft de hoofdcamera een resolutie van 50 megapixel en de selfiecamera maakt kiekjes in 13 megapixel. Dit alles wordt verpakt in de Samsung Galaxy A15. We verwachten dat de smartphone in het voorjaar van 2024 wordt aangekondigd, met een adviesprijs van 229 euro (net als de Galaxy A14) of een paar tientjes duurder.

