Gelekt: scherpe renders van goedkope Samsung Galaxy A15

Er zijn scherpe afbeeldingen gelekt van een onuitgebrachte Samsung-telefoon. De Galaxy A15 is haarscherp te bekijken van alle kanten en in dit artikel bespreken we ‘m met je.

‘Zo ziet de Samsung Galaxy A15 eruit’

In maart 2023 lanceerde Samsung de Galaxy A14 in Nederland. Deze betaalbare smartphone krijgt waarschijnlijk volgend jaar een opvolger in de vorm van de Galaxy A15. Maar, we kunnen nu al een blik werpen op deze nog onuitgebrachte smartphone.

Techwebsite The Tech Outlook heeft in samenwerking met de bekende smartphonelekker OnLeaks renders gepubliceerd van de Samsung Galaxy A15. Op de digitale afbeeldingen zien we het toestel in hoge resolutie en van alle kanten. Er is zelfs een 360-graden video gepubliceerd, die je hieronder ziet.

Verder behoudt de Galaxy A15 hetzelfde ontwerp dat Samsung het afgelopen jaar op meer smartphones gebruikte. Daarbij steken drie cameralenzen uit van de achterkant. Wat wel opvallend is, is de vlakke zijkant van de A15. Op zijn voorganger was de rand meer afgerond.

Die vlakke zijkant wijkt overigens op één plaats af. Rondom de aan- uitknop en de volumeregelaars is de behuizing iets verhoogd. Waarom deze keuze is gemaakt, is onduidelijk. Wellicht is dit makkelijker voor het bedienen van de knoppen of ligt de smartphone daardoor fijner in de hand.

Het scherm heeft een grootte van zo’n 6,4 inch en bovenin is een druppelnotch voor de selfiecamera te zien. Op de onderkant van de smartphone zitten een usb-c-poort en hoofdtelefoonaansluiting. Verder is er natuurlijk een led-flitser achterop de smartphone te vinden, samen met het Samsung-logo.

Interne specificaties laten nog op zich wachten

Momenteel is er nog niets bekend over de specificaties van de Samsung Galaxy A15. Onthoud wel dat het om een toestel van 200 tot 300 euro zal gaan. We verwachten daarom geen razendsnelle chip en fantastische camera’s, maar zeker voldoende voor de dagelijkse bezigheden.

