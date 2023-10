‘Dit zijn de specificaties van de Samsung Galaxy A15’

De belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy A15 zijn gelekt. De verwachte budgetsmartphone krijgt onder andere een beter scherm dan zijn voorganger.

‘Samsung Galaxy A15-specificaties gelekt’

De Galaxy A15 is de budgetsmartphone van Samsung die waarschijnlijk begin volgend jaar wordt aangekondigd. Nu heeft Paras Guglani op X (voorheen Twitter) de specificaties van het toestel gedeeld. Een belangrijke verbetering ten opzichte van de Galaxy A14 zou het scherm zijn.

Volgens geruchten krijgt de Samsung A15 een oled-display, iets wat we niet vaak zien bij budgettelefoons. Samsung zou kiezen voor een 6,5 inch-scherm met een full-hd-resolutie en hogere ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor moeten beelden kleurrijk, scherp en vloeiend ogen. Het is echter de vraag op welke variant van de A15 het oled-scherm te vinden is; Samsung zou een 4G- en 5G-versie willen uitbrengen.

De Samsung Galaxy A14

Een andere verbetering is de oplaadsnelheid. De Galaxy A14 laadt op met maximaal 15 Watt, maar de A15 zou tot 25 Watt gaan. Hierdoor hoef je minder lang te wachten om de 5000 mAh-accu volledig te vullen. Volgens de informatie heeft de Samsung-smartphone ook een vingerafdrukscanner op de zijkant en een 13 megapixel-selfiecamera.

Over de camera’s gesproken: op de achterkant zitten er nog eens drie. De hoofdcamera zou een resolutie van 50 megapixel hebben en 10x kunnen inzoomen. Hierbij gaat het overigens wel om digitale zoom; optische zoom zien we over het algemeen alleen bij veel duurdere Android-telefoons. De A15 beschikt naar verluidt ook nog over een 5 en 2 megapixel-camera.

Meer informatie

De 5G-versie van de Samsung Galaxy A15 heeft volgens de informatie een MediaTek Dimensity 6100 Plus-processor, terwijl de 4G-variant een langzamere chip van MediaTek krijgt. Hier prikt Samsung 4 of 6GB aan werkgeheugen bij en 128GB aan opslagruimte. Dat laatste is uitbreidbaar met een micro-sd-geheugenkaartje.

Tot slot draait de Samsung A15 op Android 13. Dit is niet de nieuwste versie, want onlangs is Android 14 uitgebracht. De update is echter voor een handjevol toestellen uitgebracht en komt de komende maanden naar meer smartphones. Het is onduidelijk wanneer de A15 wordt bijgewerkt naar Android 14.

Samsung lanceert de Galaxy A15 waarschijnlijk begin 2024. Het toestel verschijnt in het zwart en blauw. De prijs is nog onduidelijk, maar de Galaxy A14 (met 4G) heeft een adviesprijs van 199 euro. De Galaxy A14 5G gaat voor 229 euro over de toonbank.

