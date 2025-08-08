Samsung Galaxy A17 stilletjes officieel en te koop: dit is er nieuw

Zonder toeters en bellen is de Samsung Galaxy A17 gelanceerd. Wat is er nieuw en waar is ‘ie verkrijgbaar? Dat lees je hier.

Samsung Galaxy A17 officieel voor 229 euro

De Samsung Galaxy A17 is officieel online verkrijgbaar. Na maanden van geruchten is de telefoon nu stilletjes te koop aangeboden bij verschillende webwinkels. Samsung heeft geen persbericht gedeeld over de lancering, maar dankzij de productpagina’s weten we wat er nieuw is.

De Galaxy A17 is de opvolger van de Galaxy A16 die vorig jaar eind oktober werd uitgebracht. De A17 is een van de meest betaalbare toestellen in Samsungs line-up met een adviesprijs van 229 euro. Hij heeft hetzelfde scherm van 6,7 inch met 90Hz voor soepele animaties. Daarnaast toont ‘ie kleurrijk beelden dankzij het amoled-paneel.

De telefoon wordt aangedreven door dezelfde Exynos 1330-chip als de A16. Ook is er wederom minimaal 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De batterij is weer 5000 mAh groot en de camera’s zijn ook praktisch hetzelfde. Wat is er dan wel nieuw?

De telefoon weegt een fractie minder en is een fractie dunner. De voorkant is beter beschermd tegen krassen en stoten dankzij een laagje Gorilla Glass Victus. Daarnaast heeft de hoofdcamera nu optische beeldstabilisatie, zodat je minder snel bewogen plaatjes maakt en de micro-sd-poort ondersteunt nu opslaguitbreiding tot 2TB.

De Samsung Galaxy A17 draait op Android 15 met One UI 7. Hiermee krijg je toegang tot verschillende AI-functies, zoals Circle to Search, Gemini en Galaxy AI. De telefoon wordt waarschijnlijk zes jaar van Android-updates voorzien, met beveiligingsupdates tot en met 2031.

Samsung Galaxy A17 kopen

De Samsung Galaxy A17 is er in het grijs, zwart en donkerblauw. Hij heeft een adviesprijs van 229 euro en is vanaf nu verkrijgbaar bij verschillende webwinkels.

