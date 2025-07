‘Nieuwste goedkope Samsung-smartphone wordt sneller’

Samsung werkt aan een budgetsmartphone die straks waarschijnlijk enorm populair wordt. Renders laten de Galaxy A17 nu zien.

Bekijk de Samsung Galaxy A17-renders

De Galaxy A-smartphones van Samsung zijn erg populair en met name de goedkoopste toestellen gaan veelvuldig over de toonbank. De Galaxy A16, die eind vorig jaar is uitgebracht, is daar een goed voorbeeld van. Nu zijn renders gelekt die de opvolger laten zien.

Website Android Headlines deelt afbeeldingen van de Samsung Galaxy A17. Die tonen dat de smartphone er ongeveer hetzelfde uitziet als zijn voorganger. Door de forse kin (de rand aan de onderkant) en de waterdruppel-notch oogt de A17 helaas opnieuw nogal ouderwets.

Op de achterkant is wel iets veranderd. De camera’s zitten nu in een klein eiland, net als de eerder uitgebrachte Galaxy A56 en A36. Bij de A16 staken de cameralenzen los uit de behuizing. De zijkanten zijn plat en we zien zowel een zwarte als grijze uitvoering van de telefoon. Mogelijk verschijnen er nog meer kleuren.

Iets sneller

Aan de buitenkant verandert er bij de Galaxy A17 dus niet veel, maar onder de motorkap voert Samsung wel veranderingen door. De belangrijkste verbetering is dat het toestel een snellere processor zou hebben. Android Headlines heeft het over de Exynos 1380-chip, die ook in de Galaxy A35 en A26 zit. Die moet krachtiger zijn dan de Exynos 1330 van de Galaxy A16.

Verder beschikt de Samsung A17 naar verluidt over een 5000 mAh-accu, met ondersteuning voor 25 watt-snelladen. Het amoled-scherm is opnieuw 6,7 inch groot en ook de camera’s blijven hetzelfde. Dat betekent dat de smartphone foto’s maakt met een 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera.

Het is niet duidelijk wanneer Samsung de A17 presenteert. De A16 verscheen vorig jaar in oktober; mogelijk kiest de fabrikant opnieuw voor een aankondiging in deze maand. Over de prijs is niets bekend, al had de A16 een adviesprijs van 229 euro.

