‘5G-versie van budget-Samsung is onderweg (met chip-upgrade?)’

In september bracht Samsung de Galaxy A18 uit. Dat was de 4G-versie van deze instaptelefoon, die bij lancering slechts 279 euro kostte. Het lijkt erop dat er ook een uitvoering met 5G op komst is. Dit moet je daarover weten.

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Samsung Galaxy A18 5G duikt op

Meerdere sites, waaronder GSMArena, melden dat Samsung werkt aan een 5G-versie van de Samsung Galaxy A18. Aanleiding daarvoor is dat de telefoon is opgedoken in de database van Bluetooth SIG. Dat is een internationale brancheorganisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, het beheer en de certificering van de bluetooth-technologie.

Meestal betekent de vermelding van een toestel bij Bluetooth SIG dat een wereldwijde lancering in meerdere regio’s dichterbij komt. In het geval van de A18 worden verschillende modelnummers genoemd die betrekking hebben op Europa, Azië, de Verenigde Staten, Canada, China en Hong Kong. Dat wijst erop dat Samsung de Galaxy A18 5G mogelijk in meerdere regio’s gaat uitbrengen.

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Kunnen we verbeteringen verwachten?

Twee maanden geleden zag de 4G-versie van de A18 het levenslicht. Een toestel dat voor minder dan 300 euro op de markt kwam, maar adt ons helaas niet kon overtuigen. Zo schreven we in onze review van de A18 dat ‘deze smartphone traag is, geen uitmuntende accuduur heeft en verder behoorlijk basic is’.

Soms kiest een fabrikant ervoor om de 5G-versie van van zijn toestellen van betere hardware te voorzien dan de 4G-uitvoering. Samsung deed dat bijvoorbeeld met de Galaxy A17 van vorig jaar. De A17 5G had een krachtigere processor (Exynos 1330) dan dat er in de A17 4G zat (Mediatek Helio G99). Afgezien van een gewichtsverschil van 2 gram in het voordeel van de A17 4G waren de toestellen vrijwel identiek.

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Volgens eerdere geruchten zou de A18 5G gebruikmaken van een chip uit de Qualcomm Snapdragon-serie. Dat is opvallend, van de A18 4G draait op de Exynos 1610-processor die Samsung zelf produceert. Maar of die chip daadwerkelijk in de 5G-uitvoering terechtkomt, is nog niet duidelijk.

Andere vermoedelijke specs kennen we wel al: zo zou ook de 5G-uitvoering een scherm van 6,7 inch hebben (90Hz). Ook een batterij van 5000 mAh (die bedraad laden met 25 watt ondersteunt) en een hoofdcamera van 50 megapixel worden weer genoemd.

Op basis van eerdere lekken verschijnt het toestel mogelijk in januari 2027. Zodra er meer officiële informatie bekend is, werken we de huidige productpagina uiteraard bij.