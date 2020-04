Samsung is druk bezig met het uitrollen van Android 10-updates naar zijn toestellen en nu is de Galaxy A20e aan de beurt. De budgetsmartphone van vorig jaar beschikt vanaf nu over de nieuwste features, zoals een donkere modus.

Samsung Galaxy A20e Android 10-update

Samsung werkt zijn recente toestellen geleidelijk bij naar Android 10 en slaat daarbij budgettelefoons niet over. De Galaxy A20e, die vorig jaar werd uitgebracht, krijgt nu een Android 10-update in Nederland en België, zo schrijft website GalaxyClub. De update is ongeveer 1,4GB groot en bevat ook de beveiligingsupdate van april 2020.

Met Android 10 krijgt de Samsung Galaxy A20e allerlei nieuwe features, zoals een systeembrede donkere modus en nieuwe opties om je privacy te beschermen. Ook kun je aan de slag met een nieuwe gebarenbediening om de A20e te besturen. Verder zijn verbeteringen doorgevoerd in OneUI, de softwareschil van Samsung.

Je krijgt automatisch een melding als de Android 10-update op je A20e beschikbaar is. Ook is het mogelijk om de instellingen van het toestel in te duiken en dan naar ‘Software-update > Downloaden en installeren’ te gaan. Vervolgens haal je de update handmatig binnen.

Meer over de Galaxy A20e

De Galaxy A20e is één van de goedkoopste smartphones die Samsung vorig jaar uitbracht. Het toestel heeft een adviesprijs van 179 euro, maar haal je op dit moment voor minder in huis. Een losse Galaxy A20e is bij verschillende webwinkels voor zo’n 140 euro te vinden.

De telefoon beschikt over een relatief compact 5,8 inch-scherm (1560 bij 720 pixels), octacore-processor, 3GB aan werkgeheugen en 32GB aan uitbreidbare opslagruimte. Op de achterkant zit een dubbele camera, met een primaire camera van 13 megapixel en 5 megapixel-groothoeklens.

Laatstgenoemde maakt extra wijde foto’s, wat bijvoorbeeld handig is bij landschapsfotografie. Verder heeft de Samsung Galaxy A20e een 3000 mAh-accu, usb-c-poort, ondersteuning voor snelladen en vingerafdrukscanner op de achterkant.

