De betaalbare Samsung Galaxy A21s wordt op dit moment bijgewerkt naar Android 11. Heb je deze telefoon, dan kun je ‘m nu bijwerken naar de meest recente Android-versie en aan de slag met de nieuwe features.

Samsung Galaxy A21s krijgt Android 11

Goed nieuws voor gebruikers van de Samsung Galaxy A21s: de Android 11-update is nu voor dit toestel beschikbaar. De populaire budgetsmartphone van vorig jaar moest een tijdje op de upgrade wachten, maar daar komt nu verandering in. Na de installatie draait de Samsung A21s op Android 11 met de nieuwste versie van de One UI-software van Samsung.

In Android 11 zitten allerlei verbeteringen. Zo krijgt de software een frisse look, worden nieuwe privacy-opties toegevoegd en moet de Galaxy A21s apps vloeiender draaien. Dat laatste is handig, want de goedkope telefoon heeft niet de snelste hardware. Ook zou het energieverbruik worden verbeterd, waardoor je langer met de accu doet.

De Android 11-update voor de Galaxy A21s is ongeveer 1,8GB groot en daardoor is het slim om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden. Je ontvangt automatisch een melding als de software-update voor jou beschikbaar is. Handmatig controleren op updates kan ook: ga hiervoor naar de Instellingen, tik op ‘Software-update’ en kies dan voor ‘Downloaden en installeren’. Vervolgens zie je of je de nieuwste versie kan binnenhalen.

Meer over de Samsung A21s

De Galaxy A21s is één van de goedkoopste Samsung-telefoons die je op dit moment kan kopen. Hij heeft een officiële adviesprijs van 209 euro, maar inmiddels betaal je zo’n 170 euro. Daarvoor krijg je een toestel met een grote accu die erg lang meegaat. Ook heeft de A21s een groot 6,5 inch-scherm, vier camera’s achterop en snelle vingerafdrukscanner.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje in onze Samsung Galaxy A21s review of check de video hieronder. Momenteel werkt Samsung aan een opvolger voor het toestel: de Galaxy A22. De smartphone krijgt hoogstwaarschijnlijk 5G-ondersteuning, net als de Galaxy A32 5G. Gelekte renders laten zien dat ook het design wordt aangepast. Samsung bracht eerder de Galaxy A52 en Galaxy A72 in Nederland uit.

