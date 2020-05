Samsung brengt binnenkort de Galaxy A21s uit, een betaalbaar toestel met in totaal vier camera’s en een forse accu. Het instapmodel krijgt een macrocamera, die je gebruikt voor foto’s van dichtbij.



Samsung Galaxy A21s krijgt macrocamera

Dat schrijft Sammobile. De website ontdekte een verwijzing naar het nieuwe toestel in de database van Android Enterprise, het zakelijke programma van Google. Zodoende liggen vrijwel alle specificaties vroegtijdig op straat. De Samsung Galaxy A21s heeft een 6,5 inch-scherm met hd-plus-resolutie (1600 bij 720 pixels). In het display zit een inkeping voor de 13 megapixel-selfiecamera.

De achterkant biedt plaats aan een vingerafdrukscanner en drievoudige cameramodule. De primaire lens heeft een 48 megapixel-resolutie en wordt ondersteund door een ultragroothoeklens voor groepsfoto’s en macrocamera (2 megapixel). Laatstgenoemde gebruik je voor het maken van close-up-foto’s, zoals van een bloem of detail.

De Samsung Galaxy A51 en Galaxy A71, die al wat langer verkrijgbaar zijn, hebben ook zo’n macrocamera. Het lijkt er dus op dat Samsung zo’n close-up-camera gaat toevoegen aan alle toestellen uit de Galaxy A-lijn. In onze Samsung Galaxy A51 review waren we matig enthousiast over de macrocamera: het idee is leuk, maar het uiteindelijke resultaat valt vooralsnog tegen. Ook in de Samsung Galaxy A71 review vonden we de functionaliteit nog ietwat beperkt.

Nieuwe camerafuncties

Met de Galaxy A21s wil Samsung echter grote stappen zetten. Het toestel moet zich gaan onderscheiden op het gebied van camera- en videofuncties. Uit een eerder gelekt reclamefilmpje bleek al dat het instapmodel in ieder geval twee opmerkelijke videofuncties krijgt: AR Doodle en Live Video.

AR Doodle voegt tijdens het maken van selfies of video’s plaatjes en animaties toe, zoals je bijvoorbeeld gewend bent van Snapchat. Live Video zorgt ervoor dat je direct vanuit de camera-app van de Galaxy A21s beelden kunt livestreamen naar Facebook, Instagram en YouTube.

De Samsung Galaxy A21s heeft verder degelijke specificaties. Hij wordt aangestuurd door een octacore-processor, 3GB werkgeheugen en 32/64GB ROM. De accucapaciteit van 5000 mAh is fors. Het is nog niet duidelijk hoe duur het Samsung-toestel wordt. Wel weten we dat de Galaxy A21s in drie kleuropties verschijnt: blauw, rood, wit en zwart.

