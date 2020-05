Samsung heeft de Galaxy A21s officieel aangekondigd voor Europa. Dit is een budgettelefoon met vier camera’s en een 5000 mAh-batterij.



Samsung Galaxy A21s officieel aangekondigd

De Samsung Galaxy A21s is officieel aangekondigd voor de Europese markt. Het gaat hier om een verbeterde variant van de al uitgebrachte Galaxy A21. Het toestel biedt onder meer een verbeterde cameraopstelling, een grotere batterij en meer RAM-opties.

De Galaxy A21s heeft een 6,5 inch groot beeldscherm met een resolutie van 720 bij 1600 pixels. Het scherm betreft een zogenaamd Infinity-O-display. Dit houdt in dat de selfiecamera zich in de bovenhoek van het scherm bevindt. Deze heeft een resolutie van 13 megapixels.

De telefoon wordt aangedreven door een 2.0 GHz Exynos 850-processor. Dit is Samsungs nieuwe chipset voor betaalbaardere smartphones. In tegenstelling tot de Galaxy A21, biedt de A21s de keuze tussen 3, 4 of 6GB RAM in combinatie met 32 of 64GB aan opslagruimte. Dit geheugen is tot 512GB uit te breiden met een micro-SD-kaart.

Aan de achterkant vind je een viervoudige cameraopstelling die gebruikmaakt van een 48 megapixel-hoofdsensor. Ter vergelijking: de Galaxy A21 schiet slechts 16 megapixel-foto’s met de primaire camera. De A21s bevat verder een 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-dieptesensor en 2 megapixel-macrocamera. De laatstgenoemde lens is ook nieuw en zorgt ervoor dat je extreme close-upfoto’s kan maken.



Beschikbaarheid Samsung Galaxy A21s

De accu is een ander onderdeel waarop het nieuwe toestel de A21 domineert. De komende Galaxy A21s beschikt over een batterij van maar liefst 5000 mAh. Dit is 1000 mAh meer dan wat de accu van zijn oudere broer levert. Een batterij van deze grootte garandeert een erg lange levensduur. Opladen is ook geen probleem, aangezien je de Galaxy A21s snel kan opladen met 15W.

De prijs is nog niet bevestigd, maar deze zal ongetwijfeld aan de lage kant liggen. De Samsung Galaxy A21s is vanaf 19 juni in geselecteerde landen te koop in de kleuren zwart, wit, blauw of rood. Het is nog onduidelijk of de telefoon ook naar Nederland komt, hoewel we hier stiekem wel van uitgaan.

