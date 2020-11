Een onderzoeksbureau heeft allerlei inzichten over de smartphoneverkoop en fabrikanten van het derde kwartaal van dit jaar op een rij gezet. Daarbij viel op dat toestellen in de Galaxy A-lijn van Samsung het best verkocht werden.

Samsung Galaxy A21s populair in derde kwartaal 2020

Een top tien van de meest verkochte smartphones van afgelopen kwartaal is opgesteld door onderzoeksbureau Canalys. Daaruit blijkt dat vijf van de tien toestellen van Samsung zijn. Daarna volgt Xiaomi, waarvan drie smartphones goed verkocht zijn. De hekkensluiter is Apple, waarvan de best verkochte toestellen dan wel weer het meest over de toonbank gingen.

Van de iPhone 11 en iPhone SE werden 16 en 10 miljoen exemplaren verkocht. Op de derde plek staat de eerste smartphone van Samsung, de Galaxy A21s. Daarnaast zijn er nog eens vier Samsung-toestellen in de top tien te vinden, namelijk de Samsung Galaxy A11, Galaxy A51, Galaxy A31 en Galaxy A01 Core.

Van die toestellen zijn in genoemde volgorde respectievelijk iets meer dan 10 miljoen, 10 miljoen, 8 miljoen, 5 miljoen en 4 miljoen exemplaren verkocht. Opvallend daarbij is dat het allemaal toestellen zijn van de Galaxy A-lijn van de fabrikant. Dat zijn over het algemeen betaalbare smartphones die veel te bieden hebben.

Check bijvoorbeeld onze Samsung Galaxy A51 review om een goed beeld te krijgen tussen de verhouding van prijs en prestaties. Toestellen uit bijvoorbeeld de Galaxy M- of S-lijn behoorden in het derde kwartaal niet tot de meest verkochte Samsungs.

Andere opvallendheden smartphoneverkopen

In het derde kwartaal van 2020 werden 348 miljoen toestellen verscheept, 1 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. Wel is dat 22 procent meer dan het tweede kwartaal van 2020. Samsung verkocht 2 procent meer smartphones, in totaal 80,2 miljoen stuks en stootte daarmee Huawei van de troon.

Die fabrikant pakte dus de tweede plek en verkocht 57,1 miljoen toestellen. Ook begaf Xiaomi zich voor het eerst in de schijnwerpers. Die Chinese fabrikant groeide met 45 procent en leverde vorig kwartaal 47,1 miljoen toestellen uit. Apple leverde iets minder smartphones dan voorheen, simpelweg omdat de iPhone 12 niet in september werd gepresenteerd en te koop was. Vivo is de hekkensluiter van de top vijf en verscheepte 31,8 miljoen smartphones.

Meer over de Galaxy A21s

Wil je meer weten over de meest verkochte smartphone van afgelopen maanden? Lees dan onze Samsung Galaxy A21s review of bekijk onze onderstaande videoreview. Het scherm is 6,5 inch groot en er is 3GB/4GB werkgeheugen aan boord samen met 32GB/64GB opslagruimte.

Op de achterkant zitten vier camera’s en de 5000 mAh-accu gaat lekker lang mee. Het toestel draait op Android 10, maar krijgt waarschijnlijk ook updates naar Android 11 en Android 12.

