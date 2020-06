Samsung introduceert een nieuwe budgetsmartphone in Nederland: de Galaxy A21s. Het toestel is deze week verkrijgbaar voor 209 euro en heeft een groot scherm, forse accu en in totaal vijf camera’s.

Samsung Galaxy A21s release in Nederland

Samsung kondigde de Galaxy A21s al eerder aan en brengt het toestel deze week naar Nederland. De budgetsmartphone is vanaf 19 juni hier verkrijgbaar voor 209 euro. Daarvoor krijg je de variant met 3GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte. De versie met 4GB aan RAM en 64GB opslag kost 229 euro. De opslagcapaciteit is overigens uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje, zodat je altijd genoeg ruimte hebt voor je apps en media.

De Galaxy A21s heeft een groot scherm van 6,5 inch, al is de resolutie met 1600 bij 720 pixels aan de lage kant. Hierdoor ogen beelden niet enorm scherp, maar het is wel gunstig voor de accuduur en prestaties van het toestel. De smartphone heeft een enorme 5000 mAh-accu, met ondersteuning voor snelladen via de usb-c-poort (15 Watt).

Vijf camera’s en Android 10

Op de achterkant van de nieuwe Samsung-telefoon zitten vier camera’s: een primaire camera van 48 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens voor wijde shots, 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en een 2 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. De selfiecamera, die in een gaatje in het display zit verwerkt, maakt plaatjes in 13 megapixel.

Onder de motorkap van de Galaxy A21s zit een octacore-processor met 3/4GB RAM en 32/64GB opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest. Ook aanwezig is een vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning. Het toestel draait op Android 10 en krijgt elk kwartaal een beveiligingsupdate. Galaxy A-telefoons, zoals de A21s, ontvangen daarnaast doorgaans twee grote Android-upgrades.

Galaxy A21s release en adviesprijzen

De Samsung Galaxy A21s is vanaf aankomende vrijdag (19 juni) verkrijgbaar voor 209 euro. Als gezegd kost het model met 4GB RAM en 64GB aan opslagruimte 229 euro.

Samsung heeft dit jaar verschillende Galaxy A-telefoons uitgebracht. Zo kwam het bedrijf met de Galaxy A71, Galaxy A51 en Galaxy A41. Laatstgenoemde onderscheidt zich door zijn compacte behuizing en mooie scherm. Meer hierover lees je in de Galaxy A41 review.

Het laatste nieuws over Samsung