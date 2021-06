‘Samsung Galaxy A22 krijgt vloeiend 90Hz-scherm en drievoudige camera’

De Galaxy A22, een budgetsmartphone van Samsung die binnenkort wordt verwacht, krijgt een vloeiend 90Hz-scherm met een hoge resolutie. Ook zitten er in totaal vier camera´s op de telefoon.

Samsung Galaxy A22-scherm met 90Hz

De afgelopen weken is het nodige over de Samsung Galaxy A22 gelekt, maar website Sammobile zegt nu over nieuwe specificaties te beschikken. De smartphone zou een groot 6,6 inch-scherm hebben met een hoge ververssnelheid van 90Hz. Dit betekent dat beelden op het display vaker wordt vernieuwd en alles hierdoor vloeiender oogt. Dit is een fijne functie die Android-telefoons sneller laat aanvoelen.

Het scherm zou bovendien een full hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels hebben. Ook dit is handig, want veel smartphonefabrikanten kiezen ervoor om betaalbare toestellen uit te rusten met een minder scherp hd-display. Zeker op een schermformaat van 6,6 inch is het verschil tussen 1080p en 720p duidelijk te zien.

Verder meldt Sammobile dat de Galaxy A22 drie cameralenzen achterop heeft. Het zou gaan om een hoofdcamera van 48 megapixel, groothoeklens van 5 megapixel en een 2 megapixel-dieptesensor. De frontcamera maakt selfies in 8 megapixel en zit in een kleine notch in het scherm. De Samsung A22 zou ook filmpjes kunnen maken in 4K-resolutie.

Meer over de Galaxy A22

Als gezegd is bijna alles over de Samsung Galaxy A22 al bekend. Zo weten we dat de budgetsmartphone in twee versies wordt uitgebracht: eentje met 4G en een variant met 5G. De specificaties die we hierboven noemen, gelden voor het 5G-model. Dit toestel zou ook een MediaTek Dimensity 700-processor hebben, een vlotte chip die ook in bijvoorbeeld de Xiaomi Redmi Note 5G zit.

Daarnaast beschikt de Samsung A22 over een grote accu van 5000 mAh met ondersteuning voor snelladen. De telefoon draait op Android 11 en is voorzien van een koptelefoonaansluiting, nfc voor contactloze betalingen en usb-c-poort. Onder de motorkap zou ook 4/6GB aan werkgeheugen en minstens 64GB opslagruimte zitten.

De 4G-versie heeft naar verluidt een minder krachtige MediaTek Helio G80-processor, maar wel een amoled-scherm. De resolutie is vermoedelijk echter lager en het display is met 6,4 inch iets kleiner. Het is onduidelijk wanneer de Samsung Galaxy A22 wordt aangekondigd en wat de smartphone gaat kosten. Zijn voorganger, de Galaxy A21s, verscheen vorig jaar in juni voor 209 euro. De verwachting is dat de A22 een paar tientjes duurder wordt.

