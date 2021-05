‘Samsung Galaxy A22 volledig gelekt: dit zijn de specificaties en renders’

Doordat renders en specificaties van de Samsung Galaxy A22 zijn verschenen, is de aankomende budgettelefoon bijna volledig gelekt. Bekijk de afbeeldingen en specs hier.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A22-specificaties gelekt

Al een tijdje gaan er geruchten rond over de Samsung Galaxy A22, een nieuwe budgetsmartphone die de populaire Galaxy A21s moet opvolgen. Op de doorgaans betrouwbare website 91Mobiles zijn nu afbeeldingen en specificaties van de Samsung A22 verschenen. Het bedrijf wil een 4G- en 5G-versie van de smartphone uitbrengen, en die hebben een iets ander design.

Samsung Galaxy A22 5G

Op de afbeelding hierboven is de 5G-variant van de Galaxy A22 te zien. De telefoon lijkt op eerdere Samsung-telefoons en heeft een scherm met een kleine waterdruppel-notch. Op de achterkant zitten drie camera´s, terwijl de 4G-versie er vier heeft. De 5G-versie zou bovendien een lcd-display hebben, terwijl het 4G-model over een mooier amoled-scherm beschikt.

Beide toestellen lijken een vingerafdrukscanner aan de zijkant te hebben en verschijnen in verschillende kleuren. De afbeeldingen laten een witte, zwarte, paarse en groene Samsung Galaxy A22 zien. Verder valt op dat de notch, de inkeping voor de selfiecamera bovenaan het scherm, bij de 4G-versie ietsjes kleiner is en daardoor minder opvalt.

Groot scherm en forse accu

Volgens 91Mobiles beschikt de goedkopere 4G-versie van de Galaxy A22 over een MediaTek Helio G80-processor. Deze chip zit ook in de Samsung Galaxy A32, die al een tijdje in Nederland te koop is. Het amoled-scherm zou 6,4 inch groot zijn en een hd-resolutie hebben. Hierdoor zijn kleuren mooier en zwarttinten dieper, maar de scherpte is niet geweldig.

4G-versie van de Samsung Galaxy A22.

Bij de Galaxy A22 5G is de schermresolutie hoger (full-hd), al gaat het hier wel om een lcd-display van 6,4 inch. De smartphone zou een krachtigere MediaTek Dimensity 700-processor hebben en iets zwaarder en dikker zijn dan de 4G-variant. Beide toestellen zijn wel voorzien van een grote accu van 5000 mAh en ondersteuning voor snelladen.

Het is nog onduidelijk wanneer de Samsung Galaxy A22 wordt aangekondigd en wat het budgettoestel gaat kosten. De Galaxy A21s verscheen vorig jaar in juni met een adviesprijs van 209 euro. Inmiddels kost de telefoon nog maar 170 euro.

Houd het nieuws rondom de Samsung Galaxy A22 in de gaten via onze website, of volg ons op Instagram, Facebook en download de gratis Android Planet-app.

Meer lezen over Samsung: