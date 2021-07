De Samsung Galaxy A22 5G is de opvolger van de populaire Galaxy A21s, die vorig jaar verscheen. Maar wat zijn de verschillen tussen de budgettelefoons? Tijd voor een vergelijking.

Samsung Galaxy A22 5G vs Galaxy A21s-vergelijking

Met de Galaxy A22 brengt Samsung niet alleen zijn goedkoopste 5G-telefoon tot nu toe uit, maar ook de opvolger van de Galaxy A21s. Dit toestel is sinds vorig jaar te koop en groeide uit tot een hele populaire budgettelefoon. Een aantal dagen geleden werd de Galaxy A22 5G officieel uitgebracht.

Daarom waren we bij Android Planet stiekem best benieuwd naar welke verbeteringen de Galaxy A22 zou introduceren. Hoe de nieuwe smartphone zich tot zijn voorganger verhoudt, bespreken we hieronder. Lees je mee?

1. Scherper scherm en 90Hz

Eén van de belangrijkste verbeteringen van de Samsung Galaxy A22 5G ten opzichte van zijn voorganger is het scherm. Het display is niet alleen iets groter (6,6 inch vs 6,5 inch), maar ook een stuk scherper. Waar de Samsung A21s een matige schermresolutie van 1600 bij 720 pixels had, ligt deze bij de A22 veel hoger. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en dat zorgt voor een hoge pixeldichtheid van 399 ppi.

Ook fijn is dat de Galaxy A22 5G een 90Hz-scherm heeft. Dit betekent dat het display 90 keer in plaats van 60 keer per seconde ververst, waardoor animaties en beelden veel vloeiender zijn. In de praktijk voelt de A22 daardoor sneller aan. Een ander verschil is dat de selfiecamera bij de nieuwste telefoon in een kleine notch zit, terwijl we ‘m bij de Galaxy A21s in een klein gat vinden.

2. Snellere hardware en 5G

Zoals de naam van de telefoon al verklapt, beschikt de Galaxy A22 5G over 5G-ondersteuning. Sterker nog: dit is de goedkoopste (229 euro) Samsung-smartphone die overweg kan met het nieuwe mobiele netwerk. 5G is ook in Nederland beschikbaar, maar nog niet echt sneller dan 4G. Daar komt volgend jaar (of later) echter verandering in en daardoor is de A22 dus toekomstbestendig.

Samsung heeft de Galaxy A22 5G ook snellere hardware gegeven. Onder de motorkap zit een MediaTek Dimensity 700-processor, die we kennen van bijvoorbeeld de Xiaomi Redmi Note 10 5G. Dit is een snelle chip die zorgt voor prima prestaties. Dat is fijn, want – zoals je in onze Samsung Galaxy A21s review kan lezen – is zijn voorganger behoorlijk traag.

De nieuwe Samsung-telefoon heeft overigens 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Dit is een beetje karig, maar je kan de opslag gelukkig uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Verder is de accu bij allebei de toestellen 5000 mAh groot en kun je ‘m met maximaal 15 Watt snel opladen.

3. De camera’s

De Samsung Galaxy A22 5G heeft een camera minder dan zijn voorganger. Op de achterkant zit een 48 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor. De Galaxy A21s van vorig jaar heeft ook nog een 2 megapixel-macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij. Ook heeft de groothoeklens van de A21s een hogere resolutie (8 megapixel), waardoor beelden scherper zijn.

De hoofdcamera van de Galaxy A22 heeft wel een hoger diafragma van f/1.8 en daardoor kan de lens meer licht opvangen. Dit moet er onder meer voor zorgen dat de smartphone betere foto’s in het donker maakt. De selfiecamera schiet overigens kiekjes in 8 megapixel, bij de A21s is dit 13 megapixel.

Als je twijfelt tussen de Samsung Galaxy A22 5G en Galaxy A21s, is het belangrijk om te weten dat eerstgenoemde een jaar langer updates krijgt. Het toestel is simpelweg nieuwer en wordt daardoor langer ondersteund. Ook ontvangt de A22 nog twee versie-updates naar Android 12 en 13, omdat ‘ie standaard op Android 11 draait.

De Galaxy A21s werd vorig jaar uitgebracht met Android 10 en kreeg later versie 11. Dit betekent wel dat hoogstwaarschijnlijk alleen nog Android 12 wordt uitgebracht voor de smartphone. Beveiligingspatches, die belangrijke problemen oplossen, verschijnen nog wel langere tijd voor de telefoon (tot juni 2024). Bij de Samsung A22 loopt de ondersteuning precies een jaar later af.

5. De prijs

De Samsung Galaxy A22 5G is sinds deze maand in Nederland te koop en heeft een adviesprijs van 229 euro. De Galaxy A21s verscheen vorig jaar voor 209 euro en is ietsjes in prijs gedaald. Daardoor is de telefoon (met 4GB/64GB geheugen) op het moment van schrijven ongeveer twee tientjes goedkoper.