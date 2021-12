‘Samsung Galaxy A23 krijgt nieuwe 50 megapixel-camera’

De opvolger van de betaalbare Samsung Galaxy A22 komt eraan en volgens de eerste geruchten krijgt de smartphone een betere camera. Ook zijn meer details gelekt.

‘Samsung Galaxy A23 heeft 50 megapixel-camera’

De Samsung Galaxy A23, die ergens volgend jaar moet verschijnen, maakt foto’s in 50 megapixel. Dit schrijft GalaxyClub, een website die vaker over informatie van onaangekondigde Samsung-telefoons beschikt. Waar de Galaxy A22 van eerder dit jaar een 48 megapixel-camera heeft, zou zijn opvolger dus een stapje vooruit zetten. Ook de duurdere Samsung S22-telefoons krijgen volgens geruchten een 50 megapixel-camera, maar dit is hoogstwaarschijnlijk niet dezelfde als bij de A23.

De Samsung Galaxy A22 5G (uit 2021)

Daarnaast zou Samsung zowel een 4G- als 5G-versie van de Galaxy A23 willen uitbrengen. Dat zou opvallend zijn, want de meeste smartphones van het bedrijf hebben standaard 5G-internet aan boord. Het betekent waarschijnlijk wel dat de 4G-variant iets goedkoper is, wat fijn is voor consumenten die niet teveel aan een nieuwe smartphone willen uitgeven. 5G is in Nederland bovendien nog niet veel sneller dan het 4G-netwerk.

Tot slot meldt de bron dat de Galaxy A23 – net als zijn voorganger – mogelijk een 5000 mAh-accu heeft. Dit is echter nog niet zeker. Bij de Galaxy A22 van eerder dit jaar was de accuduur één van de belangrijkste features, zoals te lezen is in onze Samsung Galaxy A22 review. Bij normaal gebruik gaat de telefoon twee dagen op een volle batterij mee.

Meer over de Galaxy A22

Het is onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A23 presenteert en uitbrengt en wat de prijs wordt. Tot die tijd moeten we het doen met de Galaxy A22, die overigens alleen mét 5G-ondersteuning in ons land beschikbaar is. Deze smartphone haal je op dit moment voor rond de 220 euro in huis, waarmee ‘ie tot de goedkoopste Samsung-toestellen van dit moment hoort.

De Samsung Galaxy A22 kan niet alleen overweg met het nieuwe 5G-netwerk, maar heeft ook een groot scherm van 6,6 inch. De resolutie van 2400 bij 1080 pixels zorgt voor scherpe beelden en het display heeft een hoge ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor zijn animaties vloeiender en voelt de telefoon sneller aan.

Onder de motorkap van de Samsung A22 zit een MediaTek Dimensity 700-processor, een snelle chip die ook in de Xiaomi Redmi Note 10 5G te vinden is. Ook aanwezig is 4GB aan werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De opslag is met een micro-sd-geheugenkaartje uit te breiden, zodat je altijd genoeg ruimte hebt.

