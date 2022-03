Samsung presenteert Galaxy A23: dit zijn de verbeteringen

Samsung heeft een nieuwe, betaalbare Android-telefoon uit de doeken gedaan. De Galaxy A23 volgt de populaire A22 van vorig jaar op en beschikt over verschillende verbeteringen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A23 officieel gepresenteerd

De Galaxy A23 is onthuld via een kort bericht op de Samsung-website, waar in een infographic de belangrijkste features worden getoond. De Samsung A23 ziet eruit als zijn voorganger, maar heeft nu een laagje Gorilla Glass 5 over het scherm. Hierdoor krast en barst het display minder snel als je de telefoon laat vallen.

Over het scherm gesproken: dit is 6,6 inch groot en heeft een hoge resolutie van 2408 bij 1080 pixels. Opvallend is dat de ververssnelheid blijft steken op 60Hz. De meeste Android-smartphones bieden tegenwoordig 90Hz of meer, waardoor beelden veel vloeiender ogen. Deze feature ontbreekt helaas op de nieuwe Galaxy A23.

Ook afwezig is 5G-internet, al is het nieuwe mobiele netwerk in Nederland nog niet veel sneller dan het ‘oude’ 4G. De batterij heeft wel een upgrade gekregen ten opzichte van de Samsung A22. De capaciteit is met 5000 mAh weliswaar hetzelfde, maar het opladen gaat aanzienlijk sneller (25 Watt in plaats van 15 Watt).

Verder beschikt de Samsung Galaxy A23 over een octacore-processor, 4/6/8GB werkgeheugen, 64/128GB opslagruimte, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en Android 12. Laatstgenoemde is de meest recente versie van Android, met bijvoorbeeld een gloednieuw design. Over de software legt Samsung zijn bekende One UI-schil.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer Samsung-telefoons op komst

Tot slot is de Galaxy A23 voorzien van een viervoudige camera achterop. Naast een vernieuwde 50 megapixel-hoofdcamera zien we een 5 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De groothoeklens heeft gek genoeg een lagere resolutie gekregen, terwijl de hoofdcamera wel is verbeterd.

Samsung komt binnenkort met meer nieuwe Galaxy A-toestellen. De Galaxy A13 kun je nu al in Nederland bestellen voor 189 euro. Volgens geruchten kunnen we ook nog de Samsung A53, A33 en A73 verwachten. Het is niet bekend wanneer de smartphones worden onthuld.

De bekende smartphone-insider Roland Quandt, die over betrouwbare informatie beschikt, zegt te weten wat de A53 en A33 gaan kosten. De A33 moet 369 euro opbrengen, terwijl de Galaxy A53 straks voor 449 euro over de toonbank gaat.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Samsung? Houd dan de website in de gaten en schrijf je in voor de Android Planet nieuwsbrief. Download natuurlijk ook even de Android Planet-app en volg ons via Instagram of Facebook.