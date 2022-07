‘Samsung Galaxy A23 5G-prijs gelekt: betaalbare telefoon van 300 euro’

De prijs van de Samsung Galaxy A23 5G is opgedoken. Het lijkt erop dat de telefoon een stuk duurder wordt dan zijn directe voorganger, de Galaxy A23 5G.

Samsung Galaxy A23 5G prijs: 70 euro duurder

De website Gizpie heeft de prijs van de Galaxy A23 5G ontdekt, een nog onaangekondigde Samsung-telefoon. Volgens de bron ligt het toestel straks met een prijskaartje van ongeveer 300 euro in de winkels. Enigszins opvallend is dat je daarvoor slechts 64GB aan opslagruimte krijgt; bijna alle Android-toestellen in deze prijsklasse hebben minstens 128GB opslag.

De Galaxy A23 5G zou verder in drie kleuren verschijnen: zwart, wit en lichtblauw. Het toestel volgt de Samsung A22 5G van vorig jaar op, die verscheen met een adviesprijs van 229 euro. De nieuwe A23 5G is dus een stukje duurder, al weten we nog niet of de smartphone in Nederland verschijnt.

De reguliere Samsung Galaxy A23

De ‘normale’ Samsung Galaxy A23 (zonder 5G-internet dus) werd dit jaar in maart aangekondigd, maar niet in Nederland uitgebracht. Mogelijk verschijnt de A23 5G hier wel, omdat de telefoon toekomstbestendiger is dankzij de 5G-ondersteuning. Zodra hier meer over bekend is, lees je het natuurlijk op Android Planet.

Volgens geruchten krijgt de Galaxy A23 5G een Snapdragon 695-processor, met 4GB werkgeheugen en een 5000 mAh-accu. Laatstgenoemde kan snelladen met 25 Watt. Het scherm is vermoedelijk 6,6 inch groot en heeft een full-hd-resolutie én 90Hz-ververssnelheid. Tot slot verwachten we een 50 megapixel-hoofdcamera achterop, koptelefoonaansluiting en Android 12.

Samsung Galaxy A22 van vorig jaar

De Samsung Galaxy A22 is inmiddels een jaar oud, maar kost nog maar 190 euro. De smartphone moet het vooral hebben van de goede accuduur, het prima scherm en de updatebelofte van Samsung. Meer weten? Hieronder lees je de conclusie van de Galaxy A22 review.

De Samsung Galaxy A32 en ook de Galaxy A42 5G hebben een korrelig scherm waar je je waarschijnlijk dagelijks aan ergert. Omdat de goedkopere Samsung Galaxy A22 5G zulke grote tekortkomingen niet kent, is het een wat uitgebalanceerder toestel. De telefoon is snel genoeg, heeft een aardig scherm en een uitstekende accu. Bovendien mag je drie jaar lang software-updates verwachten.

Dan moet je natuurlijk wel kunnen leven met de hooguit redelijke camera’s en de matige bouwkwaliteit. Bij sommige concurrenten krijg je bovendien meer waar voor je geld. Toch is de Galaxy A22 5G Samsungs aantrekkelijkste smartphone onder de 300 euro.

