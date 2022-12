‘Samsung verscheept minder Galaxy A23-smartphones door mysterieuze fout’

Smartphonefabrikant Samsung verzendt de komende tijd een stuk minder exemplaren van de Galaxy A23-smartphone. Door een geheime systeemfout werkte het toestel niet optimaal. Lees hier hoe het zit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung verzendt een stuk minder Galaxy A23’s’

Het ziet er naar uit dat Samsung een probleem had met de Galaxy A23. Het budgettoestel is dit jaar uitgekomen, maar had bij één variant last van een ‘mysterieus en geheim probleem’. Daardoor presteerde de telefoon niet zoals gewenst. Het gaat om de 5G-versie van de A23.

Samsung heeft de verzendingen van de Samsung Galaxy A23 5G daarom met zo’n 70 procent teruggebracht. De Zuid-Koreaanse fabrikant stelde oorspronkelijk een doel van 12,6 miljoen verstuurde exemplaren, maar heeft dat nu verlaagd naar 4 miljoen stuks.

In combinatie met de ‘reguliere’ Galaxy A23 4G stonden er zelfs 30 miljoen toestellen op de verzendlijst. Dat is bijna 10 procent van Samsungs jaarlijkse verscheepte toestellen. De smartphones worden verkocht aan (web)winkels, providers of klanten die direct bij Samsung kopen. Het aanbod aan A23 5G’s zal door de vermindering een stuk kleiner zijn.

Het mysterieuze en geheime probleem leverde moeilijkheden op voor de camera van de Galaxy A23 5G. De fabrikant zette een maand lang onderzoekers in om het probleem te achterhalen. Verdere details zijn echter niet bekendgemaakt, zelfs nu het probleem is opgelost.

Meer over de Samsung Galaxy A23

De Galaxy A23 is een betaalbare Android-smartphone. Het is een vrij complete telefoon voor een betaalbare prijs, zoals veel toestellen in de A-serie. Hij heeft een 6,6 inch-scherm met ververssnelheid van 90Hz. Onder de motorkap van de versie die je hier koopt vinden we een Snapdragon 695-chip. Naast toegang tot 5G-internet, draai je daarmee gemakkelijk de meest bruikbare apps zoals Netflix en WhatsApp.

Meer Samsung op Android Planet