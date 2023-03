Samsung bevestigt: Galaxy A24 verschijnt in de komende maanden

Samsung onthulde deze week al de Galaxy A54 en Galaxy A34, maar is ook van plan om de goedkopere Galaxy A24 uit te brengen. Van dit toestel zijn nu afbeeldingen en specificaties gelekt.

Samsung van plan Galaxy A24 uit te brengen

Samsung Turkije laat in het persbericht waarin het bedrijf de Galaxy A14, A34 en A54 onthult ook weten dat het later de Galaxy A24 gaat presenteren. De smartphone moet ergens ‘in de komende maanden’ verschijnen, maar precieze informatie ontbreekt. De Galaxy A24 volgt de Samsung A23 van vorig jaar op. Deze smartphone werd toen in maart uitgebracht.

Tegelijkertijd publiceert de website Gadgety afbeeldingen én specificaties van de nieuwe Galaxy A-telefoon. De A24 krijgt ongeveer hetzelfde design als de A54 en A34, met een vlakke achterkant en camera’s die los uit de behuizing steken. De telefoon moet in verschillende kleurtjes verschijnen en heeft een kleine notch voor de selfiecamera.

Volgens de informatie heeft de Samsung Galaxy A24 een 6,5 inch-super-amoled-scherm met een hoge full-hd-resolutie en ververssnelheid van 90Hz. Ter vergelijking: de Galaxy A54 en A34 hebben een iets vloeiender 120Hz-display. Onder de motorkap zou een MediaTek Helio G99-processor zitten, die we kennen van bijvoorbeeld de Motorola Moto G72.

Samsung prikt hier vermoedelijk 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij. De smartphone zou ook micro-sd-geheugenkaartjes ondersteunen, zodat je de opslag zelf verder kan uitbreiden. De accu is mogelijk 5000 mAh groot en kan snelladen met 25 Watt, net als de Galaxy A54 en A34.

Gadgety zegt bovendien informatie te hebben over de camera’s van de Samsung Galaxy A24. De telefoon zou een hoofdcamera hebben met een resolutie van 50 megapixel. Interessant is de aanwezigheid van optische beeldstabilisatie (OIS), wat ervoor moet zorgen dat foto’s ook scherp zijn bij mindere lichtomstandigheden – of als je handen trillen.

Verder heeft de Galaxy A24 een 5 megapixel-groothoeklens voor ‘uitgezoomde’ foto’s, een 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en tot slot een 13 megapixel-selfiecamera. Het is zoals gezegd onduidelijk wanneer de smartphone precies verschijnt. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het uiteraard op Android Planet.

