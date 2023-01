‘Samsung Galaxy A24 krijgt herkenbaar design met losse camera’s achterop’

Er zijn renders opgedoken van de Samsung Galaxy A24. Het voordelige toestel lijkt aan de voorkant sprekend op zijn voorganger. De achterkant krijgt een inmiddels herkenbaar Samsung-design met losse camera’s.

‘Renders laten Samsung Galaxy A24 zien’

Alle ogen zijn momenteel gericht op de Samsung Galaxy S23-serie, maar het Zuid-Koreaanse bedrijf brengt natuurlijk ook goedkopere smartphones uit. The Tech Outlook publiceerde renders van de Samsung Galaxy A24, die waarschijnlijk in maart verschijnt. Dat toestel volgt de Galaxy A23 op en krijgt, als deze foto’s kloppen, een erg herkenbaar design.

Aan de achterkant lijkt de telefoon namelijk sprekend op die duurdere S23. De camera’s zitten niet langer in een eiland, maar zijn los op de behuizing geplakt. Samsung wil zijn smartphones in 2023 blijkbaar een homogene uitstraling geven. Je herkent ze direct. De A24 verschijnt in vier kleuren: zwart, donkerrood, lichtgroen en zilver.



Aan de voorkant zijn de verschillen met zijn voorganger een stuk kleiner. De druppelvormige notch heeft een iets andere vorm, maar oogt nog steeds vrij ouderwets. Dat geldt zeker ook voor de dikke schermranden. Vooral de ‘bezel’ onder het display is bijzonder fors.

Specificaties lijken een stap terug

Eerder verschenen al mogelijke specificaties van de Samsung Galaxy A24 en die vielen niet mee. Sterker nog: op sommige vlakken zou het toestel een stap terug zetten. De A24 draait mogelijk op een Exynos 7904-processor, die al bijna vier jaar oud is. De accu zou krimpen van 5000 naar 4000 mAh en met slechts 15 Watt behoorlijk traag opladen.

Er is ook goed nieuws: de Galaxy A24 krijgt volgens geruchten een oled-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Daardoor geniet je van soepele beelden, mooie kleuren en een prima contrast. De A23 had nog een lcd-scherm met een lagere verversingssnelheid van 60Hz.

We verwachten zoals gezegd dat Samsung de Galaxy A24 in maart aankondigt voor een nog onbekende prijs. De Galaxy A23 ging aanvankelijk voor 299 euro over de toonbank, maar haal je inmiddels een stuk goedkoper in huis.

