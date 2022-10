‘Samsung Galaxy A24-specificaties duiken op, maar vallen erg tegen’

Samsung werkt niet alleen aan de nieuwe Galaxy S23-telefoons, maar heeft ook een goedkoper toestel op de planning staan. Dat blijkt uit gelekte specificaties van de Galaxy A23.

‘Samsung Galaxy A24-specificaties gelekt’

De informatie komt van het YouTube-kanaal The Pixel, dat een video heeft geplaatst met de vermoedelijke specificaties van de Samsung Galaxy A24. We nemen het gerucht echter met een korreltje zout, want de bron is relatief onbekend en de specs zijn nogal opvallend. Ze vallen namelijk behoorlijk tegen.

De Samsung Galaxy A40 uit 2019.

Het lijkt er helaas op dat de A24 niet per se beter wordt dan zijn voorganger, de Galaxy A23. Zo zou de smartphone beschikken over een Exynos 7904-processor, die al bijna vier jaar oud is. De chip zit bijvoorbeeld in de Samsung Galaxy A40, een telefoon uit 2019. Ter vergelijking: de Galaxy A23 heeft een modernere Snapdragon 695-chip met 5G-ondersteuning. Deze telefoon is in Nederland verkrijgbaar voor ongeveer 250 euro.

Samsung zou hier volgens de bron 6GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte bij prikken. Naar verluidt is de Galaxy A24 ook voorzien van een 4000 mAh-accu, wat een stap terug is ten opzichte van de A23 (5000 mAh). Het opladen gaat mogelijk ook minder snel: 15 Watt in plaats van 25 Watt.

Kleine verbeteringen

Desondanks zou Samsung wel een aantal zaken willen verbeteren. Zo meldt The Pixel dat de Galaxy A23 een betere 16 megapixel-selfiecamera krijgt, en er zou een mooier scherm aanwezig zijn. Het display heeft een amoled-paneel (in plaats van lcd) en biedt een 90Hz-ververssnelheid. Hierdoor ogen beelden en animaties vloeiender.

Tot slot zou de smartphone beschikken over een 48 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, waardoor foto’s ook scherp zijn als je handen trillen of de lichtomstandigheden niet ideaal zijn. Mogelijk is er ook een 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera aanwezig.

Het is onduidelijk in hoeverre deze gelekte specificaties kloppen. Ook weten we niet op welke Android-versie de A24 draait, wanneer hij verschijnt en wat ‘ie gaat kosten. Op Android Planet lees je altijd het laatste Samsung-nieuws, dus houd de website de komende tijd in de gaten.