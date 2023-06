‘Haarscherpe renders tonen onuitgebrachte Samsung Galaxy A25’

Samsung is druk bezig met een nieuwe budgetsmartphone. Bronnen lekken de eerste beelden uit van de aankomende Samsung Galaxy A25. Hier lees en bekijk je alles over de nieuwe telefoon.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy A25 renders gelekt’

Samsung heeft een flink aanbod aan betaalbare smartphones. Denk aan de A- en M-series met toestellen als de Galaxy A24 en Galaxy M33. Naar verluidt werkt Samsung weer aan een nieuwe betaalbare smartphone: de Galaxy A25. Het toestel is nog niet officieel door de fabrikant aangekondigd, maar online zijn al haarscherpe afbeeldingen van de smartphone gelekt.

De renders zijn afkomstig van de bekende lekker OnLeaks in samenwerking met techwebsite Giznext, en geven ons een idee van het ontwerp en enkele specificaties van de Samsung Galaxy A25. Wat meteen opvalt is de vlakke behuizing met uitstekende cameralenzen, die we kennen van de S23-serie.

Voorop de smartphone is het scherm te vinden met een verwachte grootte van 6,44 inch. Bovenin het scherm zien we een zogeheten druppelnotch voor de selfiecamera en onderin beeld is de schermrand vrij dik. Om wat voor type scherm het gaat, is onbekend, maar we gaan uit van een lcd-paneel om de prijs te drukken.

Aan de zijkanten van de Galaxy A25 vind je de gebruikelijke volumeregelaars en aan/uit-knop. In die laatste is ook een vingerafdrukscanner verwerkt om de telefoon veilig te ontgrendelen. Onderaan zit de usb-c-poort, samen met een speaker en hoofdtelefoonaansluiting voor als je bedraad muziek wil luisteren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoals gezegd zijn er drie camera’s op de achterkant te vinden. Welke resolutie deze hebben is onbekend, maar we verwachten dat het om een hoofdcamera en groothoeklens gaat, met als derde een macrocamera of dieptesensor. De Samsung Galaxy A25 ondersteunt ook 5G, wat het toestel aantrekkelijk maakt voor mensen met een beperkt budget, maar die ook snel mobiel internet willen gebruiken.

Het is voor nu nog onduidelijk wat de interne specificaties van de A25 zijn. Zodra er meer bekend is, lees je het op Android Planet! Hieronder vind je alvast het laatste Samsung-nieuws.