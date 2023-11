‘Gelekt: Samsung Galaxy A25 te zien op renders’

De Samsung Galaxy A25 verschijnt pas ergens volgend jaar, maar online zijn al afbeeldingen van het budgettoestel gelekt. Je bekijkt ze hier.

Bekijk de Samsung Galaxy A25-renders

We kijken vooral uit naar de Galaxy S24-smartphones die begin volgend jaar moeten verschijnen, maar Samsung introduceert in 2024 natuurlijk nog veel toestellen. Eéntje daarvan is de Samsung Galaxy A25, een betaalbare smartphone die nu te zien is op renders.

De afbeeldingen zijn gepubliceerd door website Android Headlines en tonen de voor- en achterkant én kleuren van de Galaxy A25. Het toestel ziet eruit als veel andere Samsung-budgetsmartphones die de laatste jaren zijn verschenen. Het scherm heeft behoorlijk dikke randen, een flinke kin onderaan en bovenin zien we een waterdruppel-notch voor de selfiecamera.

Op de achterkant van de Samsung A25 zitten drie camera’s, die los uit de behuizing steken. Dat is de huisstijl die Samsung momenteel bij bijna al zijn telefoons hanteert. De Galaxy A25 verschijnt zeer waarschijnlijk in vier kleuren, zoals je op de renders in dit artikel ziet. De smartphone zou 162 bij 77,5 bij 8,3 millimeter meten, waarmee hij behoorlijk groot is.

Specificaties van de Samsung Galaxy A25

Van de Samsung Galaxy A25 zijn inmiddels ook enkele specificaties bekend. Zo zou de smartphone voorzien zijn van een 6,44 inch-scherm, al weten we niet wat de resolutie en ververssnelheid zijn. Onder de motorkap zou zich een Exynos 1280-processor bevinden. Deze chip zit ook in de Samsung Galaxy A53 en Galaxy A33 van vorig jaar en ondersteunt 5G-internet.

Verder heeft Android Headlines het over 8GB aan werkgeheugen, een 5000 mAh-accu die met maximaal 25 Watt oplaadt en een 50 megapixel-hoofdcamera. De verwachting is dat de Galaxy A25 uit de doos op Android 14 draait en twee of drie grote Android-upgrades krijgt. Beveiligingspatches verschijnen waarschijnlijk vier jaar lang.

