‘Samsung Galaxy A27 op komst (met een toffe upgrade)’

Fans van betaalbare telefoons opgelet: de aankomende Samsung Galaxy A27 lijkt een betere selfiecamera te krijgen. De opvolger van de A26 heeft echter meer specificaties om naar uit te kijken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A27: voor de kleinere beurs

We kunnen ons al even verheugen op de Samsung Galaxy A37 en Samsung A57, binnenkort vanaf respectievelijk 429 euro en 529 euro te koop. Voor wie net wat minder te besteden heeft – of minder eisen stelt aan een telefoon – is de aankomende Samsung Galaxy A27 juist interessant. Mocht die een vergelijkbare adviesprijs krijgen als de A26 (299 euro) destijds, dan wordt ‘ie een stuk goedkoper dan zijn grotere broers.

Niet gek, want de A30- en A50-series zijn beter uitgerust dan de A20-serie. Het zijn in principe allemaal midrangers, maar de A26 zit wel aan de onderkant van dat segment. Zoals we ons in de review van de A26 al afvroegen: is dit nu een budget-middenklasser of een middenklasse-budgettelefoon? Hoe we de A27 straks moeten noemen, gaat afhangen van z’n specificaties. Daarover is nu meer bekend, te beginnen met de selfiecamera.

De kleurrijke Samsung Galaxy A26

Zelfde frontcamera als duurdere broers?

Volgens een bericht op GalaxyClub gaat Samsung de camera aan de voorzijde upgraden naar een 12 megapixel-sensor. Daarmee zou de resolutie weliswaar wat lager komen te liggen dan de camera met 13 megapixel op de A26, maar de nieuwere sensor is groter. Dit betekent op papier een betere beeld- en videokwaliteit.

Als dat gerucht klopt, heb je met de Samsung A27 een net zo goede selfiecamera te pakken als de A37, A57 en zelfs de S26-serie. De verbeterde camera aan de voorkant zou ook 4K-video-opnames met 30 fps mogelijk moeten maken, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de Full HD (1080p) met 30 fps van de Galaxy A26.

‘Deze specs krijgt de Samsung A27’

Er is meer te melden dan alleen nieuws over de selfiecamera. De Samsung Galaxy A27 is op het populaire benchmarkprogramma Geekbench gespot onder het modelnummer ‘SM-A276B’. Hieruit blijkt dat het toestel uitgerust gaat worden met de Snapdragon 6 Gen 3, dezelfde chipset als in de Galaxy A36. Dit is combinatie met 6GB RAM, maar er komen hoogstwaarschijnlijk ook andere geheugenopties.

Verder zou het toestel gaan draaien op One UI 8.5 (gebaseerd op Android 16) en krijgen eigenaren gegarandeerd zes grote Android-upgrades en zes jaar beveiligingspatches.

Een eerder lek verklapte al dat de Samsung A27 een 5000 mAh-accu aan boord heeft met ondersteuning voor snelladen met 45 watt. Op dit moment is er nog geen concrete releasedatum. Wanneer we meer info hebben, lees je dat natuurlijk op onze website.