Dit is de Samsung Galaxy A27: beter scherm en sneller

Samsung heeft de Galaxy A27 officieel aangekondigd. De smartphone beschikt over enkele interessante verbeteringen en komt waarschijnlijk ook naar Nederland.

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Samsung Galaxy A27 officieel onthuld

Samsung heeft zojuist de Galaxy A27 aangekondigd. De betaalbare smartphone volgt de Galaxy A26 van vorig jaar op en is op diverse punten verbeterd. Zo heeft de telefoon nu een scherm zonder notch, maar met een subtiel cameragat voor de selfiecamera. Dat ziet er een stuk moderner uit. Je ziet het op de afbeelding hieronder.

Volgens Samsung zijn ook de randen rondom het display dunner. Het scherm is verder 6,7 inch groot, heeft een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. De selfiecamera schiet kiekjes in 12 megapixel. Achterop zitten nog eens drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera.

De Galaxy A27 moet ook sneller zijn dan zijn voorganger. Het toestel is uitgerust met een Snapdragon 6 Gen 3-processor, die we kennen van de Galaxy A36 en Motorola Moto G75. De chip moet voor betere prestaties zorgen, ook tijdens het spelen van een game. Verder aanwezig is 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

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Net als de A26 heeft de Samsung A27 een 5000 mAh-accu die met maximaal 25 watt oplaadt. Het nieuwe toestel heeft afmetingen van 162,4 bij 78,2 bij 7,8 millimeter en weegt 200 gram. Daarmee is de smartphone precies even zwaar als zijn directe voorganger.

De Galaxy A27 draait uit de doos op Android 16 met de One UI 8.5-software van Samsung. Het bedrijf belooft de telefoon de komende zes jaar van Android-updates en beveiligingspatches te voorzien. Dat betekent dat ‘ie tot en met Android 22 wordt bijgewerkt. Google bracht onlangs Android 17 uit.

Opvallend is dat de smartphone minder waterdicht is dan de A26 van vorig jaar. De A27 heeft een IP64-certificatie, wat betekent dat ‘ie alleen bestand is tegen spatwater en regen. Door de IP67-certificatie overleefde de A26 ook een val in het toilet of zwembad.

Samsung heeft nog niet gedeeld of de Galaxy A27 ook in Nederland wordt uitgebracht. Daar rekenen we overigens wel op. In de Verenigde Staten is de smartphone vanaf 14 juli verkrijgbaar voor 349 dollar. Zodra er meer bekend is over de Nederlandse release, dan werken we dit artikel bij met nieuwe informatie.