Goedkope Samsung krijgt make-over: dit is de Galaxy A27

Gelekte renders laten de nog onaangekondigde Samsung Galaxy A27 zien. Het nieuwe toestel krijgt een compleet nieuw design.

Dit zijn de Samsung Galaxy A27-renders

Samsung bracht onlangs de Galaxy A57 en A37 uit, maar er komt nog een toestel in de A-reeks aan. Het gaat om de Galaxy A27, die de A26 van vorig jaar moet opvolgen. De bekende telecominsider OnLeaks deelt in samenwerking met website HotEUDeals nu renders van de smartphone. Je bekijkt ze hieronder.

De afbeeldingen tonen dat de Galaxy A27 er compleet anders uitziet dan zijn voorganger. Waar de Galaxy A26 nog een ouderwets ontwerp met een kleine notch (de inkeping bovenaan) had, is die bij de A27 verdwenen. De selfiecamera zit nu in een klein gat. De randen rondom het scherm lijken ook dunner te zijn.

Door deze verandering lijkt de Galaxy A27 meer op andere Samsung-toestellen die recent zijn uitgebracht. Het camera-eiland ziet er ook iets anders uit, met drie lenzen die verticaal zijn geplaatst. De smartphone zou verder een fractie dikker en breder zijn dan zijn voorganger, en beschikt over een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Die scanner zit in de aan/uit-knop verwerkt.

Opvolger van de Galaxy A26

Over de specificaties van de Galaxy A27 is nog weinig bekend. Wel is het aannemelijk dat de telefoon opnieuw een 6,7 inch-scherm heeft. Verder verwachten we dat de smartphone is uitgerust met snellere hardware, grote accu en misschien verbeterde camera’s.

De Galaxy A26 is vorig jaar in maart uitgebracht met een adviesprijs van 299 euro. Tegenwoordig haal je ‘m voor minder in huis: het toestel kost € 199,-. Het is niet duidelijk wanneer Samsung de Galaxy A27 onthult en wat de smartphone gaat kosten. In de review van de Galaxy A26 lees je wat we van deze betaalbare telefoon vonden.

Zodra we meer weten over de nieuwe Galaxy A-telefoon, dan lees je het natuurlijk op Android Planet. Houd ons trouwens ook in de gaten voor de uitgebreide reviews van de Galaxy A57 en A37, want die publiceren we binnenkort.