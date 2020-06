Samsung maakt bekend dat de Galaxy A31 binnenkort in Nederland verschijnt. Voor de adviesprijs van 299 euro krijg je een smartphone met een groot scherm, viervoudige camera achterop en forse accu.

Samsung Galaxy A31 officieel naar Nederland

De Samsung Galaxy A31 werd eerder dit jaar al aangekondigd, maar komt nu naar Nederland. Het toestel is begin juli in ons land te koop voor 299 euro en verschijnt in twee kleuren: zwart en blauw. Met een adviesprijs van 299 euro kost de Galaxy A31 meer dan de Galaxy A41 en Galaxy A51, die je inmiddels voor een paar tientjes minder in huis haalt.

De nieuwe Samsung-telefoon onderscheidt zich vooral door de vier camera’s achterop. De primaire 48 megapixel-camera wordt bijgestaan door een groothoeklens van 8 megapixel, waarmee je wijdere foto’s maakt. Ook aanwezig is een 5 megapixel-macrocamera voor close-ups en 5 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. Selfies maak je met de 20 megapixel-camera aan de voorkant.

Ook is de Galaxy A31 voorzien van een 6,4 inch-super-amoled-scherm, waarbij kleuren lekker helder zijn en zwart ook echt als zwart oogt. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en in het display zit bovenin een kleine notch voor de selfiecamera. Onder het scherm zit de vingerafdrukscanner, waarmee je de smartphone veilig ontgrendelt. Gezichtsherkenning is ook aanwezig.

Meer Galaxy A31-specs

Verder beschikt de Samsung Galaxy A31 over een grote 5000 mAh-accu, net als de goedkopere Galaxy A21s, die sinds kort in Nederland verkrijgbaar is. Snelladen (met 15 Watt) is aanwezig. De A31 draait op Android 10 met de One UI-software van Samsung, waarbij beveiligingsupdates elk kwartaal verschijnen. Galaxy A-telefoons krijgen bovendien doorgaans twee grote Android-upgrades, wat zou betekenen dat de A31 sowieso wordt bijgewerkt naar Android 11 en 12.

Onder de motorkap van de Galaxy A31 zit een MediaTek Helio P65-chip, met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Dat laatste kun je verder uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje, zodat je altijd genoeg ruimte hebt voor je apps en media.

Samsung Galaxy A31 release en prijs

Als gezegd is de Samsung Galaxy A31 begin juli in Nederland verkrijgbaar voor 299 euro. Zodra de smartphone bij de eerste (web)winkels verkrijgbaar is, dan lees je dat natuurlijk op Android Planet. Houd ons in de gaten via de website, onze nieuwsbrief of download de gratis Android Planet-app om al het nieuws te volgen.

Lees meer Samsung-nieuws: