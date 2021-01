Samsung heeft de Galaxy A32 5G officieel onthuld. Het toestel komt begin februari op de markt voor 299 euro. Hij heeft in totaal vijf cameralenzen, een forse accu en is verkrijgbaar in meerdere kleuren.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A32 5G officieel onthuld

De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft het toestel via een persbericht wereldkundig gemaakt. Zoals je op basis van de naam verwacht kan de smartphone overweg met 5G-internet. Er komt ook een 4G-versie aan. Dit model kost 279 euro. De Samsung Galaxy A32 5G ligt vanaf begin februari in de winkels; een specifieke datum ligt in het midden.

Dit zijn de belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy A32 5G

6,5 inch-scherm met hd-resolutie

Octacore-processor met 4GB werkgeheugen

Viervoudige camera achterop, 13 megapixel-selfiecamera voorop

Vingerafdrukscanner op de zijkant

5G-internet en forse 5000 mAh-accu

Adviesprijs van 299 euro

De nieuwe uitbreiding voor de Galaxy A-lijn heeft geen vingerafdrukscanner onder het scherm, zoals enkele familieleden. In plaats daarvan zit de scanner in de zijkant verwerkt. Het 6,5 inch-scherm neemt vrijwel de hele voorkant in. Bovenin zit wel een uitsparing voor de selfiecamera.

Viervoudige camera en forse accu

Achterop zijn nog vier cameralenzen te vinden. De 48 megapixel-hoofdsensor wordt bijgestaan door een 8 megapixel-ultragroothoeklens, 5 megapixel-macrocamera voor foto’s van dichtbij en een dieptesensor van 2 megapixel. Laatstgenoemde gebruik je om tijdens het fotograferen beelden dichterbij te halen.

Verder heeft de Samsung Galaxy A32 5G een forse 5000 mAh-accu die over snelladen (met maximaal 15 Watt) beschikt. Het toestel wordt aangedreven door een octacore-processor met 4GB werkgeheugen en 128GB opslag. Deze capaciteit is uitbreidbaar door een micro-sd-kaartje in het toestel te stoppen.

Tot slot beschikt het toestel over enkele entertainmentfuncties, waaronder surround sound. Op die manier kun je geluid in Dolby Atmos-standaard afspelen. Met welke Android-versie het toestel geleverd wordt, is nog niet bekend.

Verkrijgbaarheid

De Samsung Galaxy A32 5G komt “begin februari” uit en is alvast vooruit te bestellen bij Belsimpel. Je kunt kiezen uit drie kleuren: blauw, wit en zwart. De versie met alleen 4G-internet gaat voor 279 euro over de toonbank.