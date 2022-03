‘Dit is de Samsung Galaxy A33: 5G-internet, grote accu en vier camera’s’

Renders en specificaties van de Samsung Galaxy A33 zijn online verschenen. Het toestel lijkt een interessant middenklasser-toestel te zijn.

Specificaties en renders Samsung Galaxy A33 gelekt

Samsung heeft een Galaxy A-evenement voor 17 maart op de planning staan, maar echt veel verassingen lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant niet meer te hebben. Eén van zijn nieuwe toestellen, de Samsung Galaxy A33, lekte onlangs volledig uit – compleet met gedetailleerde renders. De Galaxy A53 en A73 verschenen onlangs ook al online. Het wordt misschien tijd dat Samsung zijn geheime projecten beter afschermt voor de buitenwereld.

De Samsung Galaxy A33 krijgt een groot 6,4 inch-amoled-scherm, met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het scherm heeft een ververssnelheid van 90Hz, waardoor animaties er vloeiend uitzien. Hoe hoger de ververssnelheid van een display is, hoe prettiger het oogt. De duurdere Galaxy S22-smartphones hebben een 120Hz-scherm aan boord. Het visuele verschil tussen 90Hz en 120Hz is echter niet zo groot als het verschil tussen 90Hz en 60Hz; de oude standaard.

Het scherm heeft een U-vormige notch aan de bovenkant voor het scherm. Hier vinden we een 13 megapixel-selfiecamera. De schermranden van het toestel zijn mooi dun, maar we zien opnieuw een dikke, lompe kin aan de onderkant van het toestel. Dat is toch een beetje jammer, omdat het toestel hierdoor een goedkope uitstraling krijgt.

Veelzijdige camera’s, flinke accu en snel internet

De aanwezigheid van goede camera’s is voor veel mensen dé reden om een smartphone aan te schaffen. Samsung geeft de Galaxy A33 een 48 megapixel-hoofdlens met optische beeldstabilisatie. Ook is er een 8 megapixel-groothoeklens aanwezig, voor extra veelomvattende kiekjes. De overige twee camera’s zijn een 2 megapixel-macrolens en 2 megapixel-dieptesensor.

De accu van de Galaxy A33 is met een inhoud van 5000 mAh lekker groot. Je komt er waarschijnlijk met gemak de dag mee door. Een grote accu was te verwachten, want de A33 heeft ondersteuning voor 5G-internet. Dat slurpt energie, maar is wel ontzettend snel.

Ben je benieuwd naar de Samsung Galaxy A33? Zet 17 maart dan in je agenda, want na het Samsung-evenement weten we alles over het toestel.

