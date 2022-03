Officieel: Samsung brengt Galaxy A33 op 22 april uit in Nederland

De gloednieuwe Samsung Galaxy A33 heeft een fraai super-amoled-scherm, grote batterij en snelle hardware. Lees hier wat de smartphone nog meer te bieden heeft en wat ‘ie gaat kosten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A33 officieel aangekondigd

Tijdens een Samsung-evenement is de Galaxy A33 onthuld. Het toestel verscheen al veelvuldig in geruchten en op gelekte afbeeldingen, maar ziet nu officieel het levenslicht. De Galaxy A33 volgt de Galaxy A32 van vorig jaar op. Belangrijk om te weten is dat de A32 in een 4G- én 5G-versie beschikbaar kwam; de nieuwe A33 heeft standaard 5G aan boord.

De Samsung Galaxy A33 is vanaf 22 april in Nederland te koop en kost 369 euro. Daarmee is de smartphone duurder dan zijn voorganger, die een adviesprijs van 299 euro had. Het nieuwe toestel verschijnt in drie kleurtjes: Awesome Black (zwart), Awesome Blue (blauw) en Awesome Peach (geel/oranje).

De belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy A33:

6,4 inch-scherm, 90Hz-ververssnelheid

Exynos 1280-processor, 6GB werkgeheugen

128GB opslagruimte, uitbreidbaar met micro-sd

Draait op Android 12 en krijgt lang updates

Vier camera’s achterop: 48 + 8 + 5 + 2 megapixel

5000 mAh-batterij, kan snel opladen

Waterdicht en vingerafdrukscanner onder het scherm

De smartphone is tegelijk met de Samsung Galaxy A53 onthuld. De Galaxy A33 is een goedkoper toestel en daardoor wat minder uitgebreid. Desondanks heeft de Samsung-telefoon bijvoorbeeld een 90Hz-super-amoled-scherm, dezelfde Exynos 1280-processor en een forse 5000 mAh-accu. Laatstgenoemde moet lang meegaan en kan snelladen. De behuizing is stof- en waterdicht door de IP67-certificatie.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Galaxy A33 beschikt over een grote batterij van 5000 mAh. Hierdoor moet de telefoon het lang volhouden op een acculading. Snel opladen wordt ondersteund, maar je moet benodigde 25 Watt-adapter los aanschaffen. Om milieuredenen levert Samsung alleen een usb-kabeltje mee, net als bij de duurdere Galaxy S22-telefoons.

Fijn is dat Samsung de Galaxy A33 erg lang gaat ondersteunen. De telefoon draait op Android 12 en krijgt vier Android-versie-updates. Daarnaast ontvangt het apparaat vijf jaar lang beveiligingsupdates. In deze prijsklasse zijn er heel weinig smartphones die zo lang van updates worden voorzien.

Op cameragebied is er weinig veranderd. Net als zijn voorganger heeft de Samsung A33 een 48 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. Door softwareverbeteringen moet het toestel toch mooiere foto’s maken, bijvoorbeeld in het donker of als je een portretplaatje schiet.

Samsung Galaxy A33 prijzen en release

Vanaf 22 april is de Samsung Galaxy A33 verkrijgbaar in Nederland. De adviesprijs ligt op 369 euro en je kan kiezen uit de kleuren zwart, blauw en geel/oranje. Samsung heeft geen pre-order-actie voor de A33. Bij de duurdere Galaxy A53 (449 euro) krijg je daarentegen een setje Galaxy Buds Live-oordopjes cadeau.

Samsung Galaxy A33 (128GB): 369 euro

Kleuren: Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Peach

Samsung Galaxy A33 los kopen:

Samsung Galaxy A33 met abonnement: