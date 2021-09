‘Nieuwe Galaxy A-smartphone op komst: Samsung werkt aan betaalbare Galaxy A33’

Samsungs Galaxy A-trein raast voort. In 2022 brengt het bedrijf in ieder geval vier nieuwe betaalbare toestellen uit, waaronder de Galaxy A33.

Opvolger van Galaxy A32 komt in 2022

Samsung werkt aan een opvolger van de Galaxy A32. Het toestel gaat naar verwachting ‘Galaxy A33’ heten en komt begin 2022 op de markt. Dat meldt GalaxyClub. Samsung kondigde het huidige model in februari 2021 aan. De kans is groot dat de Galaxy A33 rond dezelfde tijd in 2022 verschijnt.

Details over het nieuwe betaalbare toestel zijn nog schaars. We zijn er echter vrij zeker van dat het toestel 5G-ondersteuning krijgt. De Galaxy A32 verscheen in zowel een 4G- als een 5G-variant. Naar verwachting brengt Samsung niet langer een 4G-variant van de Galaxy A33 uit. 5G wordt de nieuwe standaard.

Toestellen uit de Galaxy A-lijn van Samsung verkopen in Nederland ontzettend goed. De Galaxy A52s en Galaxy A72 staan al heel lang bovenaan de Nederlandse ranglijsten als het gaat om verkoopcijfers. Het is dus niet gek dat Samsung ieder jaar met opvolgers op de proppen komt.

Samsung Galaxy A32 5G

Specificaties

Over de specificaties van de Galaxy A33 is vrijwel niets bekend. Op basis van de Galaxy A32 kunnen we echter wel een schatting maken. Zo heeft de 5G-versie van de A32 een groot 6,5 inch-scherm en een Dimensity 720-chip onder de motorkap. Het toestel wordt geleverd met Android 11 en Samsungs One UI.

Op de achterkant van het toestel vinden we een 48 megapixel-hoofdcamera, een 8 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-dieptesensor voor portretmodus. De accu van het toestel is met 5000mAh flink aan de maat. We verwachten dat de Galaxy A33 soortgelijke specificaties krijgt.

