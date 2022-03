Samsung Galaxy A33 vs Galaxy A53: de 3 grootste verschillen

De Samsung Galaxy A33 en A53 doen veel aan elkaar denken, maar wijken op belangrijke punten van elkaar af. In deze Samsung Galaxy A33 vs Galaxy A53 vergelijking lees je de drie grootste verschillen tussen de populaire smartphones.

Samsung Galaxy A33 vs Galaxy A53

Samsung heeft de Galaxy A33 en Galaxy A53 officieel aangekondigd en brengt ze in april uit in Nederland. De midrange smartphones volgen de veel verkochte Galaxy A32 en A52(s) op. Twijfel je tussen de A33 en A53? In dit artikel zet Android Planet de drie belangrijkste verschillen tussen de Samsung Galaxy A33 vs Galaxy A53 op een rijtje.

1. Scherm

We beginnen met het scherm. De Galaxy A33 is namelijk een fractie kleiner dan de A53, wat komt omdat hij een 6,4 inch-scherm heeft. De A53 beschikt over een 6,5 inch-scherm. De toestellen zijn praktisch even groot en de A53 is slechts drie gram zwaarder. Ook hebben ze allebei een oled-scherm met scherpe full-hd-resolutie.

De Galaxy A53

Het scherm van de A53 ziet er mooier uit dan dat van de A33. Dat komt omdat de A53 een 120Hz-display gebruikt, wat betekent dat het scherm zichzelf 120 keer per seconde vernieuwt. In de A33 zit een 90Hz-scherm. Omdat het A53-scherm zich vaker vernieuwt, oogt het beeld soepeler en leest tekst prettiger weg. Ook voelt de smartphone wat sneller aan. De keerzijde is dat de hogere verversingssnelheid iets meer stroom verbruikt. Omdat beide Galaxy A-smartphones een 5000 mAh-accu hebben, kan het zijn dat de A33 het iets langer volhoudt.

2. A53 heeft betere specificaties

Beide smartphones draaien op een door Samsung ontwikkelde Exynos 1280-processor. Op dat vlak zijn ze dus even snel. In de praktijk kan de A53 vlotter aanvoelen. Dat komt omdat de smartphone te koop is met 8GB werkgeheugen, beduidend meer dan de 6GB van de A33. Wisselen tussen recent gebruikte apps en games gaat daarom soepeler. De A53 met 8GB werkgeheugen heeft 256GB opslagruimte. In de A33 zit 128GB. In beide toestellen kun je een micro-sd-kaartje stoppen om het geheugen te vergroten. Goed om te weten is dat Samsung de A53 ook in een variant met 6GB/128GB geheugen verkoopt. Die is goedkoper dan het model met 8GB/256GB geheugen.

Een boeiend verschil tussen de toestellen zijn de camera’s. Zowel de A33 als de A53 heeft vier cameralenzen op de achterkant, waaronder dezelfde zoomcamera van 5 megapixel. De drie andere camera’s zijn anders.

Op de A33 vind je een 48 megapixel-hoofdcamera, waar de A53 een 64 megapixel-hoofdcamera heeft. In de praktijk schiet de A33 foto’s in 12 megapixel en de A53 in 16 megapixel. De foto’s van de A53 moeten daarom wat scherper ogen. Beide hoofdcamera’s zijn voorzien van optische beeldstabilisatie (OIS) om bewogen foto’s tegen te gaan.

De groothoekcamera van de Galaxy A33 heeft een resolutie van 8 megapixel. Dat is niet zoveel. Met de A53 profiteer je van een hogere resolutie (12 megapixel), die bij moet dragen aan duidelijkere beelden. Tot slot de dieptecamera, bedoeld om een scherpte-diepte-effect te creëren via portretfoto’s. De A33 gebruikt hier een 2 megapixel-dieptelens voor, de A53 een 5 megapixel-exemplaar. Ook op dit vlak kunnen de extra megapixels helpen om betere foto’s te maken.

De Galaxy A33

Ook de selfiecamera verschilt. De Galaxy A33 beschikt over een 13 megapixel-selfiecamera, waar de A53 een 32 megapixel-camera heeft. In de A33 vind je de selfiecamera in een notch, wat er enigszins ouderwets uitziet. De A53 gebruikt een kleiner en minder opvallend cameragaatje in het scherm.

3. Prijs

Tot slot de prijs, het derde grote verschil tussen de Samsung Galaxy A33 en Galaxy A53. Samsung verkoopt de Galaxy A33 voor een adviesprijs van 369 euro in Nederland. De Galaxy A53 start bij 449 euro voor de 6GB/128GB-versie. Het model met 8GB/256GB geheugen kost 509 euro.

Het (advies)prijsverschil tussen de A33 en A53 is dus minimaal tachtig euro. De A53 biedt voor die meerprijs een groter en soepeler scherm en betere camera’s, maar lijkt verder sprekend op de A33. Met die kennis kun jij hopelijk de afweging maken welk toestel het beste bij jouw wensen en budget past.

Vind hier de beste deals voor een Samsung Galaxy A33 met abonnement of bekijk de Galaxy A33 los. Je kan ook een Samsung Galaxy A53 met abonnement nemen of de Galaxy A53 los in huis halen.

