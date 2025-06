Downloaden: Samsung Galaxy A34 krijgt nu Android 15-update

Heb je een Samsung Galaxy A34 op zak? Leuk nieuws, want het betaalbare toestel krijgt een grote Android-update. Android 15 is nu beschikbaar.

Android 15 naar Samsung Galaxy A34

Veel belangrijke Samsung-smartphones zijn inmiddels bijgewerkt naar Android 15 en nu is de Galaxy A34 aan de beurt. Het betaalbare toestel van twee jaar geleden is nu te updaten naar One UI 7, zo laten lezers weten aan Android Planet. De update is 3.8GB groot en bevat ook de beveiligingspatch van april 2025. Die van mei volgt waarschijnlijk pas later.

Daarmee krijgt de Samsung Galaxy A34 de tweede grote Android-upgrade sinds de release van de telefoon in maart 2023. One UI 7 is een forse update met veel nieuwe features. Zo ziet de interface er moderner uit en worden notificaties en snelle instellingen apart van elkaar getoond. Verder kun je aan de slag met de Now Bar.

Je kan de Android 15-update nu downloaden op je Samsung Galaxy A34. Dat is simpel: open de instellingen, ga naar ’Software-update’ en tik op ‘Downloaden en installeren’. Wacht totdat de update in beeld verschijnt en haal ‘m binnen. Of je wacht totdat je A34 zelf een notificatie over de upgrade geeft.

Goed om te weten: de Galaxy A34 krijgt nog wel een tijdje updates van Samsung. Het bedrijf beloofde bij aan de aankondiging dat de smartphone ook wordt bijgewerkt naar Android 16 en 17. Beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden en problemen in de software oplossen, verschijnen nog tot minstens maart 2028.

Bedankt voor de tip, Gerrit!

Dit is de Galaxy A34

De Samsung Galaxy A34 is een iets ouder toestel en inmiddels opgevolgd door de A35 en A36. De smartphone is echter nog steeds verkrijgbaar bij veel (web)winkels verkrijgbaar. Met een prijs van € 208,- is de telefoon lekker goedkoop, al is de nieuwere (en flink verbeterde) A36 met € 249,- niet veel duurder.

Wil je weten wat de A34 uit 2023 zo populair maakte? Lees dan onze Samsung Galaxy A34 review terug, waarin we alles over het toestel vertellen. Hieronder check je de conclusie.

De smartphone heeft een mooi en groot scherm, fraai design en is (gelukkig) sneller dan zijn voorganger. Ook zijn we te spreken over de accu, al begint Samsung wel hopeloos achter te raken op oplaadgebied.

Zelfs bij een betaalbaar toestel als de A34 mag je betere oplaadsnelheiden verwachten. Houd er bovendien rekening mee dat je geen oplader krijgt. Het is echter vooral het uitstekende updatebeleid dat de A34 zo interessant maakt.

