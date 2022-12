‘Samsung Galaxy A34-renders tonen kleurrijke smartphone’

Er zijn opnieuw afbeeldingen van de Samsung Galaxy A34 gelekt. We krijgen een kijkje in het ontwerp en zien verschillende kleurrijke uitvoeringen.

‘Samsung werkt aan kleurrijke middenklasser’

Er wordt al een tijdje gespeculeerd over de Galaxy A34. Samsungs betaalbare midranger is de opvolger van de Galaxy A33. Eerder zagen we al renders van het verwachte toestel en nu zijn deze in meerdere kleuren gelekt. Zo krijgen we een idee van wat Samsung allemaal in petto heeft voor de nieuwe telefoon.

De gelekte 360 graden-renders komen van website The Tech Outlook. We zien de smartphone viermaal in verschillende kleuren. Naast het ‘standaard’ zwart zijn er ook meer opvallende uitvoeringen van de A34. Zo is er een limegroene variant en eentje met een verloop van blauw en oranje. Tot slot is er een paarse versie van de smartphone. Die lijkt net wat meer kleur te hebben dan het ‘lavendel’ dat we kennen van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Flip 4.

Meer over de Samsung Galaxy A34

De Samsung Galaxy A34 is nog niet officieel aangekondigd, dus weten we niet zeker of de kleuren in de renders daadwerkelijk op de markt zullen verschijnen. Er gaan ook geruchten rond over de interne hardware van de smartphone.

Naar verluidt heeft het toestel een Exynos 1280-chip onder de motorkap. Daarmee ondersteunt hij 5G-connectiviteit. Voorop vind je een amoled-scherm van 6,5 inch. De selfiecamera zit verstop in een ‘druppelnotch’ boven in beeld. Er zijn drie camera’s achterop de smartphone te vinden, waarvan minstens één een resolutie van 48 megapixel heeft.

Om vloeiend meerdere apps tegelijk te draaien, is er 6GB aan werkgeheugen aan boord en de batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh. Die laatste laad je met maximaal 25 of 33 Watt op. We verwachten dat de Galaxy A34 uit de doos op Android 13 draait.

Beschikbaarheid en prijs

De verwachting is dat de Samsung Galaxy A34 begin 2023 officieel wordt onthuld. Eventueel wordt het toestel tegelijkertijd gepresenteerd met de Galaxy A54, A14 en A24.

We verwachten dat het kleurrijke toestel ook in Nederland beschikbaar komt, net als zijn voorganger. Hoeveel de smartphone precies gaat kosten, is nog onbekend. Kijkend naar de A33, mogen we een prijskaartje van ongeveer 369 euro verwachten.

