Dit is de Samsung Galaxy A34: middenklasser met groot scherm

Met de Galaxy A34 brengt Samsung een betaalbare midranger uit met een groot scherm en flinke accu. Lees hier wat de gloednieuwe smartphone nog meer te bieden heeft.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A34 officieel aangekondigd

Samsung kondigt niet alleen de Galaxy A54 aan, maar brengt ook de Galaxy A34 uit in Nederland. Het toestel is de opvolger van de Galaxy A33, heeft een adviesprijs van 389 euro en is nu verkrijgbaar. Daarmee is de telefoon bij de release twee tientjes duurder dan zijn voorganger.

De Galaxy A34 verschijnt in twee versies: je kan kiezen uit 6/128GB of 8/256GB opslagruimte. De variant met meer opslagruimte kost 459 euro. Ter vergelijking: de Galaxy A33 werd vorig jaar uitgebracht voor 369 euro, maar had standaard 128GB aan opslagruimte. Het toestel heeft een nieuw design met camera’s achterop die los uit de behuizing steken.

De Samsung Galaxy A34 in een notendop:

6,6 inch-super-amoled-scherm, 120Hz

MediaTek Dimensity 1080-processor

5G-ondersteuning aanwezig

6/8GB werkgeheugen, 128/256GB opslagruimte

Drie camera’s achterop: 48 + 8 + 5 megapixel

5000 mAh-batterij laadt op met 25 Watt

Draait op Android 13 en krijgt lang updates

Stof- en waterdicht, vingerafdrukscanner onder scherm

Omdat de Samsung Galaxy A34 een goedkoper toestel is dan de A54, zijn ook de specificaties iets minder goed. Zo heeft de smartphone een simpelere MediaTek-processor, minder werkgeheugen en andere camera’s achterop. Hierbij gaat het om een 48 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera.

Dat zijn overigens bijna dezelfde camera’s als bij de Galaxy A33 van vorig jaar, al is de beeldstabilisatie verbeterd. Daarnaast heeft de nieuwe A34 een groter scherm van 6,6 inch. Ook is de ververssnelheid opgeschroefd naar 120Hz, wat voor vloeiende beelden moet zorgen. Verder is het toestel stof- en waterdicht dankzij de IP67-certificering.

Goed om te weten is dat de Samsung Galaxy A34 lang Android-updates krijgt. De telefoon draait uit de doos op Android 13 en wordt sowieso bijgewerkt naar Android 14, 15, 16 en 17. Samsung rolt bovendien vijf jaar lang beveiligingspatches uit om de telefoon te beschermen tegen digitale lekken en kwaadwillenden.

Tot slot heeft de Galaxy A34 een forse 5000 mAh-accu, die het volgens Samsung ‘meer dan twee dagen’ volhoudt op een enkele lading. Dat ligt uiteraard wel aan je gebruik. Speel je veel games en kijk je urenlang Netflix, dan moet je sneller opladen. Het bijvullen met de accu gaat overigens met 25 Watt, wat niet heel bijzonder is.

Galaxy A14 in Nederland

Tot slot komt de Galaxy A14 naar Nederland. Deze smartphone werd begin januari al aangekondigd, maar ligt nu pas in de winkels. De budgettelefoon heeft een groot 90Hz-scherm van 6,6 inch. Ook aanwezig is een verbeterde 13 megapixel-selfiecamera en 5G-ondersteuning. De smartphone heeft 5G-internet en kost 229 euro.

Achterop zit een 50 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De Galaxy A14 heeft en 64 of 128GB aan opslag en draait op Android 13. De telefoon krijgt twee Android-versie-updates en vier jaar aan beveiligingspatches. Minder lang als bij de Galaxy A34 en Galaxy A54 dus.

Meer lezen over Samsung: