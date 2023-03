Samsung Galaxy A34 vs Galaxy A33: de 3 grootste verschillen

Ben je op zoek naar een betaalbare, maar complete smartphone? Dan is de nieuwe Samsung Galaxy A34 een interessant toestel. Maar wat zijn de grootste verschillen ten opzichte van zijn voorganger? We zetten ze op een rij in deze vergelijking.

Samsung Galaxy A34 vs Galaxy A33

In de Galaxy A-lijn vinden we aan aantal van Samsungs meest populaire smartphones. Dat is ook niet zo gek, want ze hebben doorgaans een erg goede prijs-kwaliteitverhouding. De nieuwe Galaxy A34 valt, net als zijn voorganger, de Galaxy A33, in het midden van deze lijn. Ze hebben sterke features, waaronder het scherm, maar ook een aantal punten waarop bezuinigd wordt om de prijs te drukken.

De twee toestellen lijken overigens behoorlijk op elkaar. Zo heeft Samsung niet aan de camera’s gesleuteld. Je hebt nog steeds een 48 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes en een 5 megapixel-macrocamera voor close-ups. De dieptesensor ontbreekt op het nieuwe model, maar daar had je toch al weinig aan.

Beide toestellen hebben verder een vingerafdrukscanner onder het scherm en een IP67-certificering. Daardoor zijn ze goed bestand tegen water en stof. Op welke vlakken verschilt de Samsung Galaxy A34 dan wél van de Galaxy A33? Je leest het in deze vergelijking!

1. Hardware

De Galaxy A33 had dezelfde processor als de duurdere Galaxy A53: een Exynos 1280-chip uit Samsungs eigen laboratoria. De Galaxy A34 draait op een MediaTek 1080-processor. Volgens Samsung presteert het toestel daardoor 17 procent beter dan zijn voorganger.

Je moet overigens niet verwachten dat je plots een snelheidsmonster in huis haalt. De Galaxy A34 is bedoeld voor niet al te veeleisende gebruikers. Appen, mailen en surfen gaan het toestel prima af, maar zware games kun je er niet goed mee spelen. Het basismodel beschikt over 6GB RAM en 128GB opslagruimte. Tegen een meerprijs kun je dat uitbreiden naar respectievelijk 8GB en 256GB.

Aan de accucapaciteit heeft Samsung niet gesleuteld. Die bedraagt nog steeds 5000 mAh, goed voor zeker een dag intensief gebruik. Als je wat minder op je telefoon zit, behoort ook een batterijduur van twee dagen tot de mogelijkheden. Opladen gaat met de Galaxy A34 net zo snel (of traag) als op zijn voorganger: met 25 Watt.

2. Scherm en ontwerp

Goed nieuws voor liefhebbers van flinke schermen: de Galaxy A34 heeft een 6,6-inch-display. Dat is 0,2 inch groter dan dat van de Galaxy A33. Bovendien is de verversingssnelheid van 90 naar 120Hz gegaan. Daardoor geniet je van nog soepelere beelden. De maximale helderheid ligt op 800 nits. Dat is netjes, al haalt de duurdere Galaxy A54 1000 nits. Daardoor lees je dat toestel makkelijker af in direct zonlicht.

De Galaxy A33 had nog een stevige kin onder het scherm zitten. Die is op de A34 duidelijk kleiner. De overige schermranden zijn ongeveer even dik, maar de hoeken zijn wel iets ronder. Daardoor oogt het toestel moderner, al wordt dat weer enigszins teniet gedaan door de ouderwetse druppelnotch. Daarin vind je de 13 megapixel-selfiecamera.

Aan de achterzijde zien we ook een grote verandering. De cameralenzen zijn niet meer ondergebracht in een eiland, maar lijken los op de behuizing geplakt. Dat zorgt voor een strakker uiterlijk. Het betreft hier trouwens de nieuwe huisstijl van Samsung, want de Galaxy S23 ziet er vrijwel hetzelfde uit.

3. Prijzen en software

De Samsung Galaxy A34 heeft een adviesprijs van 389 euro. Dat is 20 euro meer dan de Galaxy A33 vorig jaar. Daarvoor krijg je 6GB RAM en 128GB opslagruimte. Er is ook een nieuwe versie met 8GB RAM en 256GB opslag. Daarvoor ben je 459 euro kwijt. Inmiddels is de Galaxy A33 overigens wel een stuk goedkoper. Je haalt hem nu al voor minder dan 300 euro in huis.

De A34 draait uit de doos op Android 13 met daaroverheen Samsungs One UI-schil. Het updatebeleid is erg goed: je krijgt vier grote nieuwe Android-versies en vijf jaar lang beveiligingspatches om hackers buiten de deur te houden. De A33 werd evenveel updates beloofd, maar die is inmiddels natuurlijk een jaar ouder. Je mag vanaf nu nog drie nieuwe versies van Android en vier jaar beveiligingsupdates verwachten.

Samsung Galaxy A34 vs Galaxy A33: welke moet je kopen?

De Galaxy A34 is momenteel dus zo’n 100 euro duurder dan de Galaxy A33. Daarvoor krijg je een groter en soepeler scherm, snellere processor en een moderner ontwerp. Het is jammer dat Samsung de camera’s niet heeft aangepakt, maar toch is het nieuwe toestel zijn meerprijs wat ons betreft waard.

Is de Galaxy A33 daarom opeens een slechte midrange smartphone? Zeker niet. Bovendien zakt de prijs de komende tijd mogelijk verder, waardoor hij nog wat interessanter wordt.

