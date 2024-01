‘Het regent lekken: ook Samsung Galaxy A35-foto’s te zien’

Nog geen paar dagen geleden verscheen er informatie over het uiterlijk van de Samsung Galaxy A55 uit. Voor het merk blijft het peentjes zweten, want ook van de Galaxy A35 is nu een lek met foto’s.

‘Samsung Galaxy A35-foto’s gelekt’

Een voordeel aan lekken van smartphones is dat er rustig vergeleken kan worden met de voorganger, de Samsung Galaxy A34. Allereerst is er een verschil met de notch: waar de A34 meer ruimte voor de selfiecamera innam, krijgt de Galaxy A35 het bekende gaatje in het scherm.

De smartphone krijgt dezelfde kleuren als de Galaxy A55, namelijk ijsblauw, lila en zwart. De Samsung Galaxy A35 heeft een amoled-scherm, met iets dikkere randen die niet volledig symmetrisch zijn. Wel is dit subtieler dan bij de A34.

Het lijkt erop dat Samsung kiest voor een plastic behuizing met een soort metallic afwerking. Dit kan je spotten door te letten op streepjes op de smartphone, die wel te zien waren op het frame van de A55. Ook lijkt het dezelfde heuvel te bevatten voor de aan/uit-knop en volumeknoppen.

Op de achterkant zijn de gebruikelijke drie camera’s te vinden. Volgens geruchten krijgt de Galaxy A35 een hoofdcamera van 50 megapixel. Mogelijk heeft deze camera OIS, optische beeldstabilisatie. Deze technologie stabiliseert het beeld en beweegt de lens om onscherpe of onrustige foto’s en video’s te voorkomen. De groothoeklens heeft mogelijk een resolutie van 8 megapixel en dan is er nog een macrocamera van 5 megapixel.

Onder de motorkap

Naar alle waarschijnlijkheid plaatst Samsung de Exynos 1480-chip in de Galaxy A35, net zoals dit bij de A55 het geval is. Volgens geruchten is er gekozen voor een batterij van 5000 mAh en kan de smartphone met 25 Watt worden opgeladen.

De gebruikelijke vingerafdrukscanner in het scherm is ook weer van de partij, evenals stereospeakers voor het spelen van games en het kijken van video’s. Een IP68-certificatie, voor stof- en waterdichtheid, is volgens de geruchten van toepassing op de Samsung Galaxy A35. Ongetwijfeld draait de telefoon op Android 14.

Samsung organiseert op 17 januari het Galaxy Unpacked-evenement. Naar alle waarschijnlijkheid zien we dan de Samsung Galaxy S24-lijn. In het verleden werd er vaak enkele maanden na die lancering aankondigingen gedaan voor de midrange-toestellen en budgetsmartphones van het merk. Grote kans dat we dus over enkele maanden de Samsung Galaxy A35 onthuld gaan zien.

