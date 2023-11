‘Renders tonen Samsung Galaxy A35 met iets moderner design’

Een betrouwbare bron heeft renders van de onaangekondigde Samsung Galaxy A35 gepubliceerd. Het toestel lijkt een iets moderner ontwerp te krijgen.

‘Samsung Galaxy A35-renders gelekt’

De opvolger van de Samsung Galaxy A34 is gelekt. De website MySmartPrice deelt in samenwerking met insider OnLeaks de eerste afbeeldingen van de Galaxy A35. Zowel OnLeaks als MySmartPrice delen vaak betrouwbare informatie over onaangekondigde Android-smartphones, dus we gaan er van uit dat de beelden kloppen.

De Samsung Galaxy A35 lijkt op veel Samsung-toestellen die de afgelopen tijd zijn uitgebracht. De telefoon heeft een groot scherm met afgeronde hoeken en een klein cameragat bovenin. De Galaxy A34 van eerder dit jaar heeft nog een ‘ouderwetse’ notch voor de selfiecamera, maar die is nu dus verdwenen.

Verder zien we dat het scherm helemaal plat is. De zijkanten zijn niet afgebogen, iets wat we sowieso steeds minder vaak zien in Android-land. Volgens de bron is het display – net als bij de Samsung A34 – 6,6 inch groot. Fijn voor als je graag films en series kijkt of veel mobiele games speelt, maar het maakt de A35 wel minder handzaam.

Op de achterkant zien we een drievoudige camera en aan de zijkant de aan/uit- en volumeknoppen. Volgens de informatie heeft de Samsung Galaxy A35 afmetingen van ongeveer 161,6 bij 77,9 bij 8,2 millimeter, waarmee de smartphone bijna precies even groot is als zijn voorganger.

Verwachte specificaties

Omdat het design van de Galaxy A35 maar weinig afwijkt van zijn voorganger, denken we dat Samsung vooral verbeteringen onder de motorkap doorvoert. Helaas zijn de specificaties van het verwachte toestel nog onbekend. Het ligt voor de hand dat de komende maanden meer informatie verschijnt over de A35. De smartphone wordt waarschijnlijk begin 2024 onthuld.

De Galaxy A34 heeft een 120Hz-scherm en een vlotte MediaTek Dimensity 1080-processor. Hier prikt Samsung 6 of 8GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte bij, afhankelijk van welke versie je kiest. De telefoon beschikt over vier camera’s, een 5000 mAh-accu en een stof- en waterdichte behuizing.

Samsung bracht de A34 eerder dit jaar uit voor een adviesprijs van 389 euro. Inmiddels is de smartphone flink in prijs gedaald en tik je ‘m voor € 247,- op de kop. Meer weten? Android Planet heeft een uitgebreide review van de Samsung Galaxy A34 geschreven.

