‘Samsung Galaxy A37 en A57 verschijnen eerder én worden duurder’

De release van de Samsung Galaxy A37 en A57 valt mogelijk vroeger dan verwacht. De middenklassers komen volgens geruchten al in februari uit en worden waarschijnlijk iets duurder dan hun voorgangers.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Release Samsung Galaxy A37 en A57 in februari’

De Samsung Galaxy A36 en Galaxy A56 behoren tot de populairste midrange smartphones van dit moment. Inmiddels zijn hun opvolgers in de maak en daar hoeven we mogelijk niet lang meer op te wachten. Volgens SamMobile staat de release van de Samsung Galaxy A37 en A57 gepland voor februari 2026. Hun voorgangers kwamen vaak in maart of april uit.

Er is ook slecht nieuws. Samsung zou de prijs van de meeste smartphones in zijn A-serie met zo’n 11 dollar willen verhogen. Voor de Galaxy A57 zou het verschil 22 dollar kunnen zijn. Dat zijn geen enorme bedragen, maar leuk is het natuurlijk niet. Het heeft vermoedelijk alles te maken met de schaarste aan werkgeheugen. Die drijft de kostprijs voor smartphonefabrikanten momenteel behoorlijk op.

De Samsung Galaxy A36

Ter vergelijking: de Samsung Galaxy A36 had een adviesprijs van 379 euro en haal je momenteel voor € 228,99 in huis. De officiële prijs van de Samsung Galaxy A56 bedraagt 479 euro. Ook dat toestel koop je inmiddels veel goedkoper. Voor € 287,- wordt hij naar je opgestuurd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy A37 en A57

We hebben nog niet heel veel geruchten gelezen over de nieuwe middenklassers. De A37 lijkt op een Exynos 1480-chip te draaien en wordt daarmee een stuk sneller dan de A36. In de Galaxy A57 verwachten we een nieuwe Exynos 1680-chip, waarmee het toestel nog een stukje rapper is.

We rekenen daarnaast op accu’s rond de 5000 mAh, die je oplaadt met maximaal 45 watt. Het oled-scherm is waarschijnlijk weer 6,7 inch groot.

Ben je benieuwd naar wat deze smartphones te bieden hebben of kijk je uit naar een ander toestel? Laat het weten in de reacties!