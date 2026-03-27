Hoelang krijgen de Samsung Galaxy A37 en A57 updates?

De Samsung Galaxy A37 en A57 zijn net gelanceerd en wellicht heb jij één van de toestellen op het oog. Dan is het ook handig om te weten hoelang de telefoons updates krijgen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Samsung Galaxy A-serie bevat de populairste toestellen van Samsung. Logisch, want je krijgt vaak goede specificaties voor telefoons uit het budget- en middensegment.

Ook dit jaar zijn er weer wat verbeteringen ten opzichte van de voorgangers. Zo wordt bij beide modellen de focus gelegd op de Nightography-functies van de camera. Beide toestellen zouden nu beter beeld moeten produceren in donkere omstandigheden. Dit zagen we ook al bij de Galaxy S26-serie.

Het updatebeleid van de Galaxy A37 en Galaxy A57 is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de A36 en A56. Beide telefoons worden voorzien van zes jaar aan updates. Dit houdt in dat je de Samsung Galaxy A37 of A57 kunt gebruiken tot en met Android 22, aangezien de toestellen met Android 16 uit de doos komen.

Naast zes jaar aan OS-updates krijg je ook zes jaar aan beveiligingspatches. Koop je binnenkort bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57, dan heb je tot begin 2032 een goed beveiligde telefoon.

Het is vrij uniek dat telefoons uit het middensegment zowel zes jaar aan Android-versie-updates als zes jaar aan beveiligingspatches krijgen. Er zijn vlaggenschepen van andere merken die minder jaren aan updates bieden. Zo krijgt de onlangs gelanceerde Nothing Phone (4a) Pro maar drie jaar aan OS-updates.

Prijzen zijn hoger dan vorig jaar

Waar de prijzen van de Samsung Galaxy A36 en A56 gelijk bleven ten opzichte van hun voorgangers, zijn de prijzen dit jaar verhoogd. Dit zagen we ook al gebeuren bij de Galaxy S26-serie. Zo betaal je voor de Samsung Galaxy A37 met een opslagcapaciteit van 128GB 429 euro. Voor de variant met 256GB aan opslag betaal je 519 euro.

De Galaxy A57 komt in drie uitvoeringen. Het instapmodel met 128GB aan opslag gaat 529 euro kosten. Voor de variant met 256GB aan opslag ligt de adviesprijs op 589 euro. Als je liever 512GB aan opslag hebt, dan moet je dieper in de buidel tasten. Deze versie kost 769 euro.

Gelukkig dalen de prijzen van deze toestellen vrij snel en zijn ze dan voor een nog aantrekkelijkere prijs te koop. De Samsung Galaxy A57 liggen vanaf 10 april in de winkel.