Het regent lekken: Samsung Galaxy A37-plaatjes duiken op

Voor het eerst zijn er scherpe afbeeldingen van de Samsung Galaxy A37 naar buiten gekomen. Op het eerste oog zien we weinig vernieuwingen, maar of dit de telefoon minder populair gaat maken..

Dit is het design van de A37

Eerder brachten we het nieuws over de gelekte afbeeldingen van de Samsung Galaxy A57, de middenmoter die de A56 gaat opvolgen. Tegelijkertijd zijn er op website Android Headlines afbeeldingen te zien van de aankomende Galaxy A37, wat het betaalbare broertje van de A57 moet worden.

Dit toestel heeft een plat scherm met een selfiecamera in het scherm. De bezels zijn aan de dunne kant, maar niet overal gelijk: onderop is de rand iets dikker. Alle fysieke knoppen zitten aan de rechterkant van het toestel: de aan-uitknop en volumeregelaars. Leggen we de smartphone op zijn rug, dan zien we hetzelfde ellipsvormige camera-eiland met drie camera’s, net als bij de Samsung Galaxy A36.

Deze specificaties heeft de A37

De Galaxy A37 krijgt volgens geruchten een accu van zo’n 5000 mAh. Dat is slecht nieuws voor iedereen die gehoopt had op een upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Toch is dat genoeg voor anderhalve dag bij gemiddeld gebruik. Ook qua laden schijnt de A37 de A36 te matchen, met een maximale snelheid van 45 watt.

De camera’s gaan naar verluidt niet onderdoen voor die van de Galaxy A57. Als je veel foto’s met je mobiel maakt, hoef je daar dus niet dieper voor in de buidel te tasten: de A37 heeft straks waarschijnlijk ook gewoon een 50-megapixel hoofdcamera, 8-megapixel-groothoeklens en macrolens van 5 megapixel.

De kans is groot dat de A37 met Android 16 komt en draait op One UI 8.0, of als kopers geluk hebben, met het nieuwe One UI 8.5. Dat zou een leuke meevaller zijn.

A37 op komst, A36 extra interessant

Blijken de Samsung Galaxy A57 en A37 straks net wat te duur voor je? Geen probleem, met de release van een nieuw toestel wordt de voorganger vaak goedkoper. Hoef jij dus niet de nieuwste smartphone in je broekzak, dan is het de moeite om een kijkje te nemen bij de A56 en A36. Wij hebben ze voor je vergeleken in onderstaand artikel:

Ter illustratie: bij de release in maart 2025 betaalde je nog 379 euro voor de Galaxy A36 (128GB-versie) en 449 euro voor de variant met 256GB opslag. Tegenwoordig heb je voor € 234,- de instapper en voor € 276,- de duurdere uitvoering.

Zo lang (of kort) moeten we nog wachten

De voorganger van de A37, de Samsung Galaxy A36, verscheen dus vorig jaar maart. Het zit er dik in dat we deze keer niet tot de derde maand van het jaar hoeven te wachten. Eerder lekte al informatie over een mogelijke releasedatum van de A37: de eerste of tweede week van februari. Wellicht volgende week dus al!

Ondanks het gebrek aan echte designvernieuwingen en de voorzichtig wat betreft specificaties (waar zitten de verbeteringen?) verwachten we wel dat de A37 een succes wordt. Dit was ook al geval bij de A36, die eind vorig jaar in de top 10 van bestverkochte Android-telefoons wereldwijd stond.