‘Samsung Galaxy A37 wordt stuk sneller dan voorganger’

In het voorjaar brengt Samsung weer nieuwe midrangers uit. De goedkoopste daarvan, de Samsung Galaxy A37, lijkt een snellere chip te krijgen dan zijn voorganger.

‘Nieuwe chip voor Samsung Galaxy A37’

Zo rond april 2026 verwachten we (minimaal) twee nieuwe midrangers van Samsung. Het gaat om de Galaxy A57 en de goedkopere Galaxy A37. Dat zijn ongetwijfeld weer smartphones met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Langzaam beginnen er nu details over de telefoons binnen te rollen.

Lekker Mohammed Khatri achterhaalde op welke chip de Samsung Galaxy A37 zal draaien. Het gaat om een Exynos 1480-processor die de fabrikant zelf ontwikkelde. Het is geen nieuwe chip, want hij zat vorig jaar al in de Galaxy A55. Omdat hij inmiddels dus iets ouder is, komt hij nu ook in een voordeliger toestel terecht.

Samsung Galaxy A36

De Galaxy A36 heeft nog een Snapdragon 6 Gen 3-chip aan boord. Zijn opvolger moet een procent of 15 sneller zijn. Als je graag gamet is het verschil waarschijnlijk nog iets groter. De ingebouwde gpu van de Exynos 1480 is namelijk een stukje krachtiger.

Met deze nieuwe processor wordt de A37 natuurlijk niet opeens een racewagen. Het blijft een toestel uit de lagere middenklasse, dat vooral geschikt is voor taken als appen, browsen en het spelen van simpele spelletjes. Toch is de snelheidwinst mooi meegenomen. Apps zullen bijvoorbeeld net iets vlotter openen.

Mogelijk ook een Galaxy A77

Boven de A37 vinden we straks de A57, die vermoedelijk op een fonkelnieuwe Exynos 1680-chip draait. Die is twee generaties nieuwer dan de 1480 en presteert dus ook een stuk beter. Hoe groot het verschil is, kunnen we helaas nog niet zeggen.

Samsung lijkt overigens nog een derde smartphone in de pijplijn te hebben. Het gaat om de Galaxy A77, het eerste nieuwe toestel in de A7x-reeks in jaren. Die schurkt volgens geruchten tegen het high-end segment aan. Hij zou beschikken over een Exynos 2400-chip, die we al kennen uit de Galaxy S25 FE. Daarmee kun je ook zwaardere games prima spelen.

