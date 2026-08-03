Vreemd: deze populaire Samsung krijgt plots veel minder updates

Samsung geeft de Galaxy A37, die pas sinds afgelopen maart in de winkels ligt, opeens minder updates. In plaats van elke maand krijgen bezitters nu nog maar één keer in de drie maanden een beveiligingspatch.

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Het updatebeleid van Samsung behoort tot de top van de markt. High-end smartphones als de Galaxy S26 krijgen zeven jaar lang ondersteuning. Misschien nog wel indrukwekkender is dat een budgettelefoon als de Samsung Galaxy A37 ook zes jaar lang updates ontvangt. Toch blijkt het bedrijf nu wel te bezuinigen op dat toestel.

Android Headlines ontdekte namelijk dat Samsung de A37 nog maar één keer in de drie maanden een beveiligingsupdate geeft. Dat was toen het toestel uitkwam nog elke maand. Die pret heeft dus niet lang geduurd: binnen een halfjaar is de frequentie flink naar beneden bijgesteld.

De Samsung Galaxy A37

Het is overigens niet ongebruikelijk dat smartphones na verloop van tijd elke drie maanden een update krijgen in plaats van elke maand. Dat gebeurt doorgaans echter pas na twee of drie jaar. We hebben niet eerder gezien dat een vrijwel nieuwe telefoon er al zo snel op achteruitgaat.

Samsung zegt gelukkig dat de Galaxy A37 gewoon de beloofde zes jaar lang updates blijft ontvangen. Het is alleen minder vaak dan we gehoopt hadden. De iets duurdere Galaxy A57 krijgt vooralsnog wél elke maand een beveiligingspatch.

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Meer over de Galaxy A37

De Galaxy A37 is één van de voordeligste smartphones van Samsung. Desondanks krijg je een mooi 6,7 inch-oled-scherm en een accu van 5000 mAh, die je met 45 watt vrij rap oplaadt. De hoofdcamera schiet aardige plaatjes en de chip, hoewel niet supersnel, is rap genoeg voor simpele taken als appen, browsen en streamen.

In onze review lees je wat we van deze telefoon vinden. Je betaalt momenteel € 247,- voor het toestel.

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